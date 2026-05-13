Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

Juanma Lorente, abogado laboralista, advierte que ciertas decisiones tras un despido pueden poner en riesgo la indemnización (Montaje Infobae)

Ser despedido no puede ser sino un mal trago. Puede ser mejor que muy malo si en realidad no se estaba donde se quería estar y uno puede irse indemnizado, especialmente si se tiene algún tipo de colchón que suavice el golpe más allá. En cualquier caso, siendo una situación peor que óptima y con el potencial, dependiendo de la situación de cada cual, de hacerse bola y seguir cayendo, lo más sensato será tomar todas las precauciones que uno pueda para hacerse un favor a uno mismo.

Tenido esto en cuenta: “Estas son tres cosas que jamás debes hacer si te despiden”, afirma Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes, en una publicación reciente de su cuenta de Tiktok, @juanmalorentelaboralista, en la que cuenta con más de 587 mil seguidores. “No por otra cosa”, aclara, “sino porque te puedes quedar sin indemnización, además, por una tontería”.

PUBLICIDAD

Tres cosas que jamás debes hacer si te despiden

“Lo primero que nunca debes hacer”, empieza a explicar el abogado, “es recibir la carta de despido y decir ‘bueno, ya me asesoraré, ya haré algo’. Este es el primer error, debido a que, día que no haces nada, día que se pierde: estamos hablando de que para poner una demanda por despido, si no estás conforme, hay veinte días hábiles. Por lo tanto, cuanto más tiempo tengas para organizarte, para que el abogado te dé la información y para hacerlo todo bien, muchísimo mejor”, asegura, y resume: “Dejarlo todo para el último día no es una buena idea, pero que se te pase el plazo ya es irremediable. Así que, por favor, ten el plazo en la cabeza”.

Despedidos por vacaciones: miles de empleados de la educación se van al paro en el verano de 2024 pese a la reforma laboral.

“Otra cosa que no debes hacer nunca”, continúa, “es: ‘Bueno, me despiden, voy a hacer yo la papeleta de conciliación y ya buscaré un abogado’”. La papeleta de conciliación es un documento que una persona trabajadora presenta ante un organismo administrativo para intentar resolver un conflicto laboral con la empresa antes de acudir a los tribunales. En este documento, la persona expone por escrito el problema y pide una solución amistosa, buscando llegar a un acuerdo sin necesidad de iniciar un proceso judicial.

PUBLICIDAD

Según Juanma Lorente, redactar uno mismo este documento es un “error. Lo ideal es que tanto la papeleta de conciliación como la demanda las haga un abogado, porque si se puede solucionar el tema exclusivamente con la papeleta de conciliación, pues mucho mejor”. Un abogado, con conocimiento y experiencia en este ámbito, hará un mejor trabajo que en redactar la papeleta que uno mismo, y “cuanto mejor esté hecha, pues más posibilidades hay de que se solucione solo con la papeleta de conciliación” y, precisamente por eso del conocimiento y la experiencia, “si la haces tú, no va a tener la misma fuerza que si la hace un abogado, por mucho que quieras. Así que mucho cuidado con esto también”.

Y “por último”, continúa el letrado, “busca un abogado, pero busca un abogado específico”. ¿Qué abogado? Podría parecer que barre para casa, pero en realidad lo que argumenta con su analogía tiene sentido: “Señores, si os caéis y os partís la rodilla, ¿vais a ir al ginecólogo? Obviamente no, vais a ir al traumatólogo. Pues aquí es lo mismo: un abogado que esté especializado en laboral es justamente al que tenéis que buscar si os despiden".

PUBLICIDAD