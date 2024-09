La comedia de Brad Pitt y George Clooney dirigida por los hermanos Coen: así fue su última película antes de ‘Wolfs’

George Clooney, izquierda, y Brad Pitt llegan a una conferencia de prensa sobre la cinta 'Wolfs' durante la 81ra edición del Festival de Cine de Venecia, el domingo 1 de septiembre de 2024, en Venecia, Italia. (Foto de Joel C Ryan/Invision/AP)

Brad Pitt y George Clooney quieren poner a prueba el carisma que han desplegado durante años en la gran pantalla con Wolfs, una comedia que se ha presentado en el Festival de Venecia este pasado domingo y que ha dirigido Jon Watts, creador de trilogía de Spiderman que lideró Tom Holland. Su primera película juntos en 16 años llega después de Quemar después de leer (2008) y les convierte en dos solucionadores de problemas que tienen que deshacerse de un cuerpo que ha aparecido, de forma quizá no tan misteriosa, en la cama de una mujer que, aparentemente, es inocente.

Esta superproducción de Apple TV+ presenta a dos “lobos solitarios” acostumbrados a trabajar y campar a sus anchas que se verán obligados a colaborar parar afrontar una situación que está completamente fuera de control. Una comedia con la que Pitt y Clooney buscan recuperar el momentum del que gozaron al inicio del siglo, cuando ambos protagonizaron la trilogía de Ocean’s Eleven (2001) y la ya mencionada comedia de los hermanos Coen. La franquicia dirigida por Steven Soderbergh fue un éxito de taquilla y de crítica, convirtiéndose en una de las cintas con mayor recaudación de su año, además de la primera en la que ambos compartieron escenas.

Ocean’s Eleven fue la primera parte de una exitosa trilogía que se ampliaría con Ocean’s Twelve (2004) y Ocean’s Thirteen (2007), pero no sería los únicos proyectos que contarían con la dupla Pitt-Clooney. Un año después de su primera colaboración unían fuerzas en Confesiones de una mente peligrosa (2002), dirigida por el propio Clooney y con guion de Charlie Kaufman (Cómo ser John Malkovich, ¡Olvídate de mí!, Estoy pensando en dejarlo). Sin embargo, su última colaboración juntos antes de Wolfs se produjo con la satírica y particular comedia a cargo de Joel y Ethan Coen.

Quemar después de leer sigue a un analista de la CIA recientemente desempleado, Osbourne Cox (John Malkovich), cuyas memorias extraviadas son encontradas por un par de trabajadores de un gimnasio (Frances McDormand y Brad Pitt). Cuando confunden sus vivencias con documentos clasificados, éstos viven todo tipo de aventuras (y despropósitos) con tal de sacar rédito a su supuesto descubrimiento. George Clooney interpreta a un mujeriego alguacil estadounidense y completan el reparto Tilda Swinton (que también está en Venecia presentando La habitación de al lado, la primera película en inglés de Pedro Almodóvar que opta al León de Oro), Richard Jenkins y J. K. Simmons.

Pitt y Clooney regresan a Venecia con Wolfs dieciséis años después del estreno, también en la Biennale, de Quemar después de leer. Preguntados por qué habían tardado tanto tiempo en volver a participar juntos en una cinta, ambos actores han contado a EFE que los guiones que han recibido no siempre han estado a la altura de sus expectativas. “A medida que me hago mayor es más importante para mí trabajar con gente con la que me gusta compartir mi tiempo”, dijo Pitt a la agencia de noticias en una entrevista en Venecia.

“Yo soy mucho más joven que él, aunque sé que no lo parezco”, bromeó Clooney al tratar de explicar cómo funciona entre ellos esa química y la fricción en los diálogos que les han valido comparaciones con parejas cinematográficas como Paul Newman y Robert Redford, Jack Lemmon y Walter Matthau o Katherine Hepburn y Spencer Tracy. “Lo que nos mueve es lo mismo, contar una buena historia, sea produciendo o actuando”, señaló Pitt al medio. “Eso se puede hacer desde distintos sitios, delante o detrás de la cámara, pero lo que importa es contar historias universales y que lleguen a la gente”. La comedia presentada en esta edición de la Biennale tendrá un estreno limitado en salas en Estados Unidos y se emitirá en Apple TV+ desde el 27 de septiembre. La plataforma ya ha encargado ya una secuela a Jon Watts, su director y creador.

