Bad Gyal explota ante las críticas sobre su cuerpo: “Obviamente, tengo ese complejo. Respetad”

La cantante española Bad Gyal en un concierto en Brooklyn, Nueva York, el pasado jueves 24 de mayo. EFE/Ángel Colmenares

Bad Gyal, de nombre Alba Farelo, no suele emplear las plataformas a su disposición para hablar de temas personales, causas sociales o cualquier polémica que se geste dentro y fuera de su círculo. En ese aspecto, la cantante que elevó el dancehall en España siempre ha preferido ser mística y silenciosa. Nunca se moja, sólo provoca sudoraciones entre su público. Este domingo, sin embargo, sorprendió al subir a su Instagram un vídeo en el que denunciaba su hartazgo por la infinidad de mensajes que recibía en redes sociales criticando su aspecto físico.

“Son muchos años de mi vida con este tipo de mensajes y la verdad es que no lo entiendo... respetad. O sea, porque no podéis respetar las decisiones de la gente, hoy en día hay que respetar y entender, que la gente se cambie para superar sus complejos y no podéis dejar de presionar a la gente para encajar en el modelo de tía buena que la sociedad dice. Mira que siento que tengo la belleza bastante normativa... pero aun así este tipo de mensajes es constante, por favor, respetad, que una persona prefiera en vez de cambiar un complejo, trabajarse, intentar aceptarse y elija otro camino”, comenzó diciendo, visiblemente molesta. Bad Gyal a aquellos usuarios que le recalcan constantemente que tiene “poco pecho”.

“Obviamente, tengo complejo de mi pecho, no tengo casi pecho y obviamente lo tengo ese complejo porque en la sociedad en la que vivimos es casi imposible no tenerlo, ¿no? Pero, queréis ser partícipes en general, con los complejos de la gente, dejar que la gente elija, sea libre y dejar de meteros con las decisiones de la gente. Quizás borre las stories porque no es el contenido que me gusta subir, pero tenía que decir algo al respecto porque son años de mi vida con estos mensajes”, añadió la catana.

Bad Gyal haciendo todos los puntos que no ha hecho anteriormente, todos mis respetos, ojalá fueras el triple de activista amor, no sabes lo mucho que ayudarías a todas las niñas o gays que te siguen, y lo peor de todo, que todos esos tíos que la tiran babean por ella y eso es así pic.twitter.com/EgGQxsNPyv — HIT ME HARD AND SOFT 💙 (@adriiisinmas) August 11, 2024

La cantante, con una imagen muy cuidada y una estética que la ha convertido en una de las artistas más originales y auténticas del panorama nacional e internacional, ha recibido numerosas críticas por subir diariamente contenido en la que se le puede ver entrenando, haciendo ejercicio y mostrando su abdomen plano. Los comentarios negativos que ha recibido podrían haber sido la gota que ha colmado el vaso de la artista, pues como ella misma afirma, el vídeo que subió a sus redes sociales no es el tipo de contenido que le gusta compartir.

Aunque finalmente decidió borrar el vídeo, internet trabaja más rápido y sus seguidores lo guardaron para la posteridad. La más pegá de España casi nunca había mostrado esta faceta tan íntima y personal en redes sociales, pero esta vez ha decidido dar un giro de 180 grados a su feed para hablar de cómo gestiona sus inseguridades (y evidenciar uno de los grandes males de la sociedad coyuntural, la maldad que se esconde tras el anonimato de internet). Bad Gyal ha puesto el punto sobre la ‘i’ y le ha dado una bofetada (no literal) a aquellos que han convertido su cuerpo en un debate público.

La artista española Bad Gyal durante su concierto en Londres. EFE/Cristina Alonso Pascual