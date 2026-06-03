Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

Tren Iryo (Europa Press)

El número de pasajeros transportados en tren entre enero y marzo de 2026 fue de 154,5 millones un 14,4% menos que en los tres meses previos y un 12% por debajo del mismo periodo de 2025, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los principales factores que han podido influir en estos resultados son el accidente de Adamuz (Córdoba), que tuvo lugar el 18 de enero, y a los cortes que mantuvieron cerrada la línea ferroviaria que conecta con Málaga, entre otras incidencias en las vías, según EFE.

PUBLICIDAD

Se trata de la cifra más baja de pasajeros transportados en tren en España desde el tercer trimestre de 2022, cuando los datos apuntaron a 127,6 millones de viajeros, fecha en la que todavía se percibían los efectos de la pandemia de covid-19 Esta crisis llegó a generar datos mínimos de 35,04 millones entre abril y junio de 2020.

En comparación con los recuentos de viajeros en ferrocarril del primer trimestre de años previos, el dato de 2026 vuelve a ser el más bajo desde la pandemia cuando el volumen de pasajeros fue de 131,5 millones en 2020; de 81,86 millones en 2021, y de 120,56 millones en 2022.

PUBLICIDAD

La estadística del INE también muestra un descenso del 17,4% entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de 2026 en las toneladas de mercancías transportadas por ferrocarril, así como una bajada del 11,4%, hasta los 4,9 millones, respecto al mismo periodo del año anterior.

Andalucía abre el plazo de solicitud de ayudas autonómicas para las víctimas de Adamuz

La Junta de Andalucía abrió este martes el plazo para que las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz que residían en la comunidad a fecha de 18 de enero puedan pedir ayudas autonómicas por fallecimiento de familiares o lesiones provocadas por el siniestro.

PUBLICIDAD

Los afectados y sus familiares pueden pedir las ayudas desde este 2 de junio y durante tres meses, según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de este lunes.

Las cuantías de las ayudas previstas para las personas que sufrieron lesiones físicas en el accidente oscilan entre 16.828 euros y 481 euros, mientras que las familias de los fallecidos percibirán 14.424 euros. Podrán ser solicitadas por aquellas que en el momento del siniestro residieran en Andalucía.

PUBLICIDAD

Así fue la búsqueda y rescate de Boro, el perro perdido en el accidente de Adamuz

En el caso de las ayudas destinadas a las familias de las personas fallecidas, podrán ser beneficiarios los cónyuges o quienes tengan una relación análoga y los hijos con independencia de su edad y filiación, e incluidos los póstumos.

En caso de no existir pareja ni hijos, serán beneficiarios los progenitores y, en ausencia de estos, los ascendientes de segundo grado o hermanos.

Estas ayudas estarán exentas de tributar en el tramo autonómico del IRPF y se abonarán en un pago único. Al ser compatibles con las estatales, las víctimas reconocidas por el Gobierno de España no tendrán que aportar de nuevo la documentación necesaria.

PUBLICIDAD

Las solicitudes podrán realizarse presencialmente o en el Registro Electrónico Único de la Junta de Andalucía. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública será la encargada de tramitar y resolver las solicitudes en un plazo máximo de dos meses desde que se presenten.