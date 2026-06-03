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‘La asistenta’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver el gran fenómeno del año con Sydney Sweeney y Amanda Seyfried

La película internacional más taquillera en lo que va de año aterriza por fin en streaming

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Trailer 'La asistenta'

Con permiso de Torrente presidente, ha sido la película que más ha arrasado en taquilla en lo que va de año. Y, sin permiso de Santiago Segura, ha sido uno de los mayores fenómenos cinematográficos de este 2026. Hablamos, por supuesto, de La asistenta, adaptación cinematográfica de la novela homónima de Freida McFadden que viene protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried en su aterrizaje esta misma semana en plataformas.

La asistenta cuenta la historia de Millie Calloway (Sweeney), una joven de oscuro pasado que necesita dinero y hogar desesperadamente, y encuentra trabajo como asistenta para una adinerada familia que vive en una gran mansión. Al principio todo parece ideal, pues Millie no encuentra solo estabilidad económica y una cama en la que dormir, sino que la familia parece de lo más agradable. Sin embargo, pronto la madre de la familia, Nina (Seyfried), empieza a presentar un comportamiento de lo más extraño, mientras que Millie estrecha lazos con Andrew (Brandon Sklenar), el padre. Su relación irá a más y pondrá en juego el trabajo de Millie, pero también una serie de cosas que van mucho más allá.

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Además de contar con ellas como actrices, La asistenta viene producida por el dúo de actrices, que vieron un filón en las novelas de McFadden. El tiempo les ha dado la razón, pues con el éxito de esta primera entrega ya se ha confirmado que habrá una secuela, por lo que puede que estemos ante el inicio de una nueva franquicia de éxito. Mientras tanto, los espectadores podrán disfrutar de esta primera historia llevada a la gran pantalla por el director Paul Feig (La boda de mi mejor amiga). Pero, ¿cuándo y dónde podrá verse La asistenta?

La Empleada (The Housemaid)
La Empleada (The Housemaid)

Un fenómeno que tendrá continuación

Por el momento, la película ha recaudado un total de 14.659.570 €, con más de dos millones de espectadores acumulados según los datos de Comscore. Eso la convierte en la película internacional más taquillera de este 2026 y en la segunda más vista por detrás de Torrente presidente. Ahora La asistenta encontrará nuevos espectadores a través del streaming, con su llegada a la plataforma Amazon Prime Video este mismo viernes 5 de junio. Esa será la fecha de salida para disparar un nuevo fenómeno, ahora en streaming.

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Con todo ello en mente, La asistenta promete ser uno de los grandes estrenos en plataformas ya no de la semana, sino probablemente de todo el mes. Con la confirmación oficial de una secuela en camino, El secreto de la asistenta, de nuevo con Paul Feig y las dos actrices protagonistas, Amanda Seyfried y Sydney Sweeney, además de una gran novedad: Kirsten Dunst. A la espera de esta ansiada continuación, Amazon Pone a su servicio esta oscura y trepidante historia de mujeres, secretos, engaños y falsas apariencias.

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