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Precio de la luz en España este jueves

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se actualizan la información diariadel mercado energético en el país

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La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)
La tarifa del servicio eléctrico se actualiza todos los días (Europa Press)

Se actualizaron los precios de la luz en España. Aquí está la tarifa promedio, la máxima y la mínima a lo largo de este jueves 4 de junio.

Recuerda que el precio de la energía eléctrica se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 4 de junio

Precio promedio: 55.29 euros por megavatio hora

Precio máximo: 129.84 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.5 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 129.84 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 122.04 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.66 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.44 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 99.66 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 103.14 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 122.67 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 112.75 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 58.17 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 4.85 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.12 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.5 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 0.13 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.24 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.1 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 95.58 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.26 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 85.14 euros por megavatio hora.

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