España

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

Los paros convocados este miércoles son los segundos que se producen en los últimos seis meses en contra de esta medida impulsada por el Gobierno de Montenegro

Guardar
Google icon
Manifestación contra el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno de Portugal (EFE/Laia Mataix)
Manifestación contra el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno de Portugal (EFE/Laia Mataix)

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), principal organización sindical de Portugal, ha convocado este miércoles una jornada de huelga general en el país luso, la segunda de este tipo en poco más de seis meses. Este movimiento surge como protesta a la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno de centroderecha del país y que actualmente se encuentra en trámite en el Parlamento.

Los paros comenzaron a las 00:00 hora local (01:00 en España) de este miércoles, después de diversos actos y piquetes previos a la medianoche. Se espera que los centros educativos, hospitales y transportes sean los sectores más afectados por esta jornada de huelga general en Portugal.

PUBLICIDAD

La huelga convocada este miércoles es la segunda que se produce en contra de la reforma laboral desde diciembre de 2025, considerada la primera gran movilización de este tipo en el país desde 2013. Este último paro provocó cientos de cancelaciones de vuelos y fuertes interrupciones en el tráfico ferroviario y en el transporte público, además de afectar a servicios esenciales.

Por el momento, medios portugueses como Correio da manhã hablan de una alta participación durante la mañana en el sector sanitario y en el transporte público del país. La jornada de protesta alcanzará su punto álgido a las 14:30 hora local (las 15:30 en España) en Lisboa, donde está previsto que se celebre una marcha que culminará en la sede del poder legislativo portugués.

PUBLICIDAD

Claves de la reforma laboral que promueve el Gobierno portugués

La reforma laboral, denominada “Trabalho XXI” e impulsada por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro ha generado un fuerte rechazo entre sindicatos, al considerar que reduce derechos laborales y facilita el despido de los trabajadores.

Entre sus puntos más polémicos, la propuesta legislativa plantea la facilitación de despidos por causa justificada, con reducción de garantías procesales, pero también la ampliación del uso de contratos temporales, especialmente para jóvenes, justificado por la falta de experiencia.

Otro de los aspectos que ha generado más protesta es la recuperación del llamado banco de horas individual, que permitiría jornadas de hasta 50 horas semanales y 150 horas adicionales anuales sin pago de horas extra, una medida que los sindicatos consideran un paso atrás en los derechos laborales de los portugueses.

La lactancia materna es otro de los temas más relevantes en torno a las protestas. El Gobierno de Montenegro plantea exigir un certificado médico a las trabajadoras lactantes desde el principio, que deberá renovarse cada seis meses. También limita el permiso de lactancia hasta que el niño cumpla dos años.

Los sindicatos también critican una medida que plantea que padres y madres con hijos menores o familiares dependientes puedan quedar más sujetos a las necesidades organizativas de la empresa.

La reforma laboral portuguesa se encuentra ahora mismo en fase de tramitación parlamentaria en la Asamblea de la República. El Gobierno aprobó la norma en Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo, antes de remitirla al Parlamento para su debate y votación.

Cómo afecta la huelga general en Portugal a los principales sectores

Se espera que las escuelas, los hospitales y los transportes sean los sectores más afectados pese a la incorporación de servicios mínimos en cada uno de ellos.

Tiago Oliveira, secretario general de la CGTP, ha señalado esta mañana que “en hospitales y centros de salud locales, los servicios operan a niveles mínimos”, mientras que “los servicios de transporte presentan un alto grado de cumplimiento” con la movilización.

Los datos iniciales sobre la participación en las unidades hospitalarias del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran datos muy elevados de trabajadores que se han sumado a la huelga general. Según la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Servicios Públicos y Sociales (Fnstfps), en el turno de noche entre el 95% y el 100% de los empleados secundó la huelga.

En educación, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenprof) portuguesa, José Feliciano Costa, ha indicado que entre los docentes hay una “adhesión significativa” a la huelga general.

Bandera de Portugal (Europa Press)
Bandera de Portugal (Europa Press)

En el ámbito del transporte, la compañía ferroviaria estatal, Comboios de Portugal, ha suspendido los trenes de larga distancia y la mayoría de los trenes regionales. Por su parte, el Metro de Lisboa anunció que no habrá servicios mínimos y que permanecerá cerrado hasta el jueves, 4 de junio.

El tráfico aéreo también se ha visto afectado por la huelga. La aerolínea portuguesa TAP, anunció que tenía previsto operar 79 vuelos de los más de 300 diarios habituales, mientras que Iberia prevé reducciones de entre el 50% y el 75%.

También Air Europa anunció la cancelación de todos su vuelos a Lisboa y Oporto desde Madrid para este miércoles.

Temas Relacionados

HuelgasmanifestacionesEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Leire presumió de tener acceso al “‘one’ del Gobierno” y vínculos con “los de arriba”

Díez y Santos Cerdán habrían conformado una organización para “desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno”

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo | Leire presumió de tener acceso al “‘one’ del Gobierno” y vínculos con “los de arriba”

Multado con 400 euros un vecino de Sabadell por una caja de cartón con su nombre encontrada fuera del contenedor: asegura que la tiró de forma correcta

El afectado defiende que no puede probarse que la abandonara en la vía pública

Multado con 400 euros un vecino de Sabadell por una caja de cartón con su nombre encontrada fuera del contenedor: asegura que la tiró de forma correcta

La UCO señala que ofrecieron 25.000 euros y un alquiler a la empresaria Carmen Pano para cambiar su testimonio sobre pagos en la sede del PSOE

En concreto, señala a la abogada Leticia De la Hoz, quien habría intentado “modificar o condicionar el testimonio”

La UCO señala que ofrecieron 25.000 euros y un alquiler a la empresaria Carmen Pano para cambiar su testimonio sobre pagos en la sede del PSOE

El 80% de los españoles está dispuesto a donar sus órganos, pero siete de cada diez no sabe cómo

La ONT celebra el sentimiento altruista de los españoles pero advierte que los trasplantes no son suficientes para cubrir las necesidades del sistema

El 80% de los españoles está dispuesto a donar sus órganos, pero siete de cada diez no sabe cómo

El kirpan, el “arma religiosa” que acabó con el joven Henry Nowak, el escándalo que enciende Reino Unido: “No creo que te hayan apuñalado, amigo”

La policía esposó al estudiante, que gritaba “no puedo respirar” mientras se desangraba. Había sido atacado por otro joven que alegó racismo

El kirpan, el “arma religiosa” que acabó con el joven Henry Nowak, el escándalo que enciende Reino Unido: “No creo que te hayan apuñalado, amigo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

Última hora del sumario del caso Leire Díez, en directo| Las conclusiones de la UCO, las alusiones a Pedro Sánchez y primeras reacciones

La UCO señala que ofrecieron 25.000 euros y un alquiler a la empresaria Carmen Pano para cambiar su testimonio sobre pagos en la sede del PSOE

La UCO sitúa a Cerdán como el líder de las cloacas del PSOE y a Leire Díez como su “ejecutora”: ambos protegían “los intereses del presidente”

La UCO cree que el expresidente de Extremadura Gallardo fue el impulsor del puesto del hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio: el área de Cultura habría sido el “motor” del proceso

Un juez obliga a una empresa a readmitir a su transportista porque no le avisó de su despido con 15 días de antelación

ECONOMÍA

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: despidos más fáciles y permite jornadas de 50 horas

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: despidos más fáciles y permite jornadas de 50 horas

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

El Gobierno destina 260 millones a Casa 47 para construir más de 1.600 viviendas asequibles: estos son los municipios que se beneficiarán

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%