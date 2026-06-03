La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

Manifestación contra el proyecto de reforma laboral presentado por el Gobierno de Portugal (EFE/Laia Mataix)

La Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN), principal organización sindical de Portugal, ha convocado este miércoles una jornada de huelga general en el país luso, la segunda de este tipo en poco más de seis meses. Este movimiento surge como protesta a la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno de centroderecha del país y que actualmente se encuentra en trámite en el Parlamento.

Los paros comenzaron a las 00:00 hora local (01:00 en España) de este miércoles, después de diversos actos y piquetes previos a la medianoche. Se espera que los centros educativos, hospitales y transportes sean los sectores más afectados por esta jornada de huelga general en Portugal.

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La huelga convocada este miércoles es la segunda que se produce en contra de la reforma laboral desde diciembre de 2025, considerada la primera gran movilización de este tipo en el país desde 2013. Este último paro provocó cientos de cancelaciones de vuelos y fuertes interrupciones en el tráfico ferroviario y en el transporte público, además de afectar a servicios esenciales.

Por el momento, medios portugueses como Correio da manhã hablan de una alta participación durante la mañana en el sector sanitario y en el transporte público del país. La jornada de protesta alcanzará su punto álgido a las 14:30 hora local (las 15:30 en España) en Lisboa, donde está previsto que se celebre una marcha que culminará en la sede del poder legislativo portugués.

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Claves de la reforma laboral que promueve el Gobierno portugués

La reforma laboral, denominada “Trabalho XXI” e impulsada por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro ha generado un fuerte rechazo entre sindicatos, al considerar que reduce derechos laborales y facilita el despido de los trabajadores.

Entre sus puntos más polémicos, la propuesta legislativa plantea la facilitación de despidos por causa justificada, con reducción de garantías procesales, pero también la ampliación del uso de contratos temporales, especialmente para jóvenes, justificado por la falta de experiencia.

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Otro de los aspectos que ha generado más protesta es la recuperación del llamado banco de horas individual, que permitiría jornadas de hasta 50 horas semanales y 150 horas adicionales anuales sin pago de horas extra, una medida que los sindicatos consideran un paso atrás en los derechos laborales de los portugueses.

La lactancia materna es otro de los temas más relevantes en torno a las protestas. El Gobierno de Montenegro plantea exigir un certificado médico a las trabajadoras lactantes desde el principio, que deberá renovarse cada seis meses. También limita el permiso de lactancia hasta que el niño cumpla dos años.

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Los sindicatos también critican una medida que plantea que padres y madres con hijos menores o familiares dependientes puedan quedar más sujetos a las necesidades organizativas de la empresa.

La reforma laboral portuguesa se encuentra ahora mismo en fase de tramitación parlamentaria en la Asamblea de la República. El Gobierno aprobó la norma en Consejo de Ministros el pasado 14 de mayo, antes de remitirla al Parlamento para su debate y votación.

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Cómo afecta la huelga general en Portugal a los principales sectores

Se espera que las escuelas, los hospitales y los transportes sean los sectores más afectados pese a la incorporación de servicios mínimos en cada uno de ellos.

Tiago Oliveira, secretario general de la CGTP, ha señalado esta mañana que “en hospitales y centros de salud locales, los servicios operan a niveles mínimos”, mientras que “los servicios de transporte presentan un alto grado de cumplimiento” con la movilización.

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Los datos iniciales sobre la participación en las unidades hospitalarias del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran datos muy elevados de trabajadores que se han sumado a la huelga general. Según la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Servicios Públicos y Sociales (Fnstfps), en el turno de noche entre el 95% y el 100% de los empleados secundó la huelga.

En educación, el secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenprof) portuguesa, José Feliciano Costa, ha indicado que entre los docentes hay una “adhesión significativa” a la huelga general.

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Bandera de Portugal (Europa Press)

En el ámbito del transporte, la compañía ferroviaria estatal, Comboios de Portugal, ha suspendido los trenes de larga distancia y la mayoría de los trenes regionales. Por su parte, el Metro de Lisboa anunció que no habrá servicios mínimos y que permanecerá cerrado hasta el jueves, 4 de junio.

El tráfico aéreo también se ha visto afectado por la huelga. La aerolínea portuguesa TAP, anunció que tenía previsto operar 79 vuelos de los más de 300 diarios habituales, mientras que Iberia prevé reducciones de entre el 50% y el 75%.

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También Air Europa anunció la cancelación de todos su vuelos a Lisboa y Oporto desde Madrid para este miércoles.