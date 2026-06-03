Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, alzando la Copa del Mundo en Qatar 2022. (AP Foto/Martin Meissner)

El futbolista argentino Leo Messi ha sido galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El jurado, compuesto por ilustres personalidades en este ámbito, reconoce a Messi como “el futbolista más exitoso de todos los tiempos”. Destaca que “su trayectoria profesional se caracteriza por un impacto deportivo excepcional y muy regular en el tiempo”.

Los Princesa de Asturias son españoles, pero con una aspiración universal en sus distintas disciplinas. Messi es leyenda del FC Barcelona, pero su figura trasciende, hoy aún en activo y preparado para disputar su sexto Mundial con la Selección de Argentina, vigente campeona.

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“Messi -argumenta el jurado- protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con 35 trofeos entre 2005 y 2021, destacando por su liderazgo dentro del campo, su capacidad de desequilibrio y su visión del juego. Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España”.

Leo Messi en una de sus fotografías más icónicas, tras marcar un gol al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. (Reuters)

“Un modelo de superación”

El jurado recuerda que Messi es también el jugador con más partidos disputados y títulos alzados con la Selección de Argentina, con dos Copas América además del Mundial de Qatar en 2022, “logro que consolidó definitivamente su legado deportivo”.

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“A nivel individual -continúa-, su rendimiento lo ha situado repetidamente entre los mejores futbolistas del mundo gracias a su extraordinaria regularidad, su creatividad ofensiva y su eficacia goleadora, recibiendo numerosos premios que reflejan la magnitud de su trayectoria deportiva. Entre ellos destacan sus ocho Balones de Oro, sus tres The Best FIFA Men’s Player y sus seis Botas de Oro europea al máximo goleador de las ligas del continente”.

El jurado también ha considerado la parte personal del deportista. En este sentido, recalca, “ha representado un modelo de superación -tras sufrir en la infancia un problema de crecimiento- y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según sus compañeros de equipo”.

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El jurado ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Lionel Messi, destacando su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable labor solidaria.

Sigue a Serena Williams, Kipchoge...

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros. La ceremonia se celebra el 23 de octubre en Oviedo, a la que están convocados tanto Messi como el resto de premiados.

El argentino sucede así en el palmarés de los Princesa de los Deportes a la tenista estadounidense Serena Williams, que lo obtuvo en 2025, y que en ediciones anteriores recayó, entre otros, en el maratoniano keniano Eliud Kipchoge, la Fundación Olímpica para los Refugiados, la selección sudafricana de rugby, los baloncestistas españoles Pau y Marc Gasol, el Tour de Francia, el atleta estadounidense Carl Lewis y el británico Sebastian Coe, su primer ganador en 1987.

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Desde esa fecha el fútbol sólo ha sido distinguido en cuatro ocasiones con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes al recaer en 2002 en la selección brasileña y en 2010 en la española, mientras que en la edición de 2021 fue compartida por el guardameta Iker Casillas y el centrocampista Xavi Hernández.