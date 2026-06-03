Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

Imagen de archivo de uno de los resorts de lujo de Meliá en Cuba. (MELIÁ HOTELS)

La española Meliá Hotels International, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha anunciado este miércoles su decisión de poner fin de manera inmediata a la gestión, comercialización y uso de sus marcas en 15 hoteles de Cuba. Esta medida se adopta en un contexto internacional complejo, tras el ultimátum de Estados Unidos que vence el 5 de junio, en el que se advierte sobre futuras sanciones a compañías extranjeras que mantengan operaciones en la isla vinculadas a Gaeasa, un conglomerado estatal militar.

Según notificó la compañía a la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), la decisión, que ya había sido anticipada el 26 de mayo a los propietarios de los hoteles y confirmada hoy, responde a circunstancias sobrevenidas y ajenas a la capacidad de gestión de Ilha Bela.

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