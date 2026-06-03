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La UCO asegura que Leire Díez presumía de tener el control sobre la cúpula de la Guardia Civil: “El próximo DAO lo iba a poner ella”

El sumario recoge que la ‘fontanera’ del PSOE lideraba una campaña contra la Unidad Central Operativa y que ejercía “control” sobre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández

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Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso 'Leire Díez', a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Matias Chiofalo/Europa Press)
Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso 'Leire Díez', a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Matias Chiofalo/Europa Press)

La fontanera del PSOE Leire Díez, exmilitante del socialista, junto al para entonces Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán son los “dirigentes” de la trama que, entre al menos 2024 y 2025, habrían llevado a cabo actuaciones para “proteger los intereses” del PSOE, que afectan directamente o no, al gobierno de Pedro Sánchez, a través de presiones a altos mandos institucionales. Así de contundente se muestra el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocido este miércoles, como parte del levantamiento de sumario adoptado por el juez Santiago Pedraz el lunes.

Con esto, la UCO recoge la existencia de una nota de despacho interna elaborada por el DIECAN (Departamento de Información Económica y Anticorrupción Nacional) en la que se advertía de que Leire Díez “tenía control” sobre la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y de que “se estaba realizando una campaña de descrédito contra la Unidad Central Operativa”.

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Según el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba Carnerero en declaraciones incorporadas al procedimiento, la exmilitante socialista llegó a presentarse como una persona con acceso directo a “one del Gobierno” y al “one del partido”, haciendo referencia a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán, y que “el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella

Acceso directo a “one del Gobierno” y al “one del partido”

La investigación también recoge que Díez, según la declaración del comandante, habría solicitado información comprometedora sobre distintos mandos de la Guardia Civil, entre ellos el teniente coronel Antonio Balas, responsable de la investigación de Begoña Gómez, esposa de presidente; el capitán Bonilla, el coronel Manuel Sánchez Corbí, el coronel Yuste -que estuvo al mando de la UCO entre 2023 y 2025- y el entonces Director Adjunto Operativo (DAO), con el objetivo de obtener datos que permitieran restar credibilidad de la unidad encargada de las principales investigaciones de corrupción que afectaban al entorno de Sánchez.

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La empresaria Carmen Pano declaró como testigo ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le ofrecieron dinero para que negara su versión de que entregó 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE y "salvar el culo a Ábalos y Koldo". (Fuente: Tribunal Supremo/ Europa Press)

El informe sostiene además que Díez ofreció a Villalba la posibilidad de convertirse en asesor de la directora general de la Guardia Civil y le trasladó que podría recuperar su reputación profesional si colaboraba aportando información sobre la UCO y varios de sus mandos.

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