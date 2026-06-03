Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid.

El Ayuntamiento de Madrid sorteará el 23 de junio 52 viviendas públicas de alquiler asequible de la promoción Iberia Loreto 1, dirigidas a jóvenes y familias con hijos menores que cuenten con rentas medias. El sorteo se celebrará el próximo 23 de junio ante notario y podrá seguirse en directo por las plataformas digitales de la entidad municipal.

El proceso, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS Madrid), permitirá la inscripción exclusivamente a través de la web emvsmadrid.es hasta el 11 de junio. Según informó el Ayuntamiento, la convocatoria busca atender a nuevos segmentos de población que, pese a contar con empleo y estabilidad económica, no logran acceder al mercado libre de alquiler debido a las condiciones actuales.

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Pisos para sueldos medios

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, acompañada por el delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, y el concejal de Barajas, Juan Peña, visitó la promoción y explicó que este sorteo beneficiará especialmente a madrileños con sueldos medios, un sector que hasta ahora quedaba fuera de las políticas municipales de vivienda.

“Con esta iniciativa se favorece la emancipación y la estabilidad residencial de aquellos madrileños que desean permanecer en su ciudad”, afirmó Sanz durante la presentación. Además resaltó que la medida contribuye a evitar la exclusión residencial de un sector clave para el tejido productivo y social de la capital.

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El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Un edificio innovador y sostenible para familias y jóvenes

La promoción Iberia Loreto 1 representa una inversión cercana a los 15 millones de euros por parte del Ayuntamiento, incluyendo el valor del suelo. El edificio dispone de 52 viviendas —cuatro adaptadas a personas con movilidad reducida, 16 de dos dormitorios y 36 de tres—, 52 trasteros, 78 plazas de aparcamiento para coches y 52 para bicicletas.

Este desarrollo se convierte en el primer edificio de la empresa municipal construido con sistemas industrializados en madera, finalizado 17 meses después del inicio de las obras.

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El precio del alquiler oscilará entre 700 y 1.000 euros mensuales, con plaza de garaje incluida, en función del tamaño de la vivienda. Los futuros inquilinos nunca pagarán más del 30% de los ingresos de su unidad familiar en concepto de alquiler, lo que, según la EMVS, garantiza la accesibilidad y el equilibrio financiero de los hogares beneficiarios. Además, 12 de las viviendas están reservadas para familias numerosas.

El Ayuntamiento destacó que la promoción Iberia Loreto 1 es la primera de su tipo destinada a madrileños con rentas medias, un grupo que hasta ahora no había podido acogerse a este tipo de ayudas públicas. Sanz subrayó que “estas políticas buscan mantener a los madrileños en su ciudad, aportando estabilidad a quienes contribuyen cada día a la vida social y económica de Madrid”, según recogió El Mundo.

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Requisitos de acceso y proceso de inscripción

Para optar a una de estas viviendas, los solicitantes deben cumplir ciertos requisitos. Podrán inscribirse madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores cuyos ingresos se sitúen entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM, lo que supone un máximo de aproximadamente 68.000 euros brutos anuales para una pareja con dos hijos.

Además, se requiere estar empadronado en Madrid —con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez años— y no ser titular de pleno dominio ni de derechos reales de uso o disfrute sobre otra vivienda en el territorio nacional.

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Otros requisitos incluyen que ninguno de los miembros de la unidad familiar puede haber sido condenado por delitos relacionados con la okupación, impago de rentas o desahucios por problemas de convivencia en los últimos cinco años. Toda la información y las bases del sorteo están disponibles en la página web de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid.

El sorteo del 23 de junio de los pisos en alquiler asequible se celebrará en la sede de EMVS Madrid ante notario y podrá seguirse en directo tanto a través de la web como en las redes sociales de la empresa. Según detalló el Ayuntamiento, todas las personas válidamente inscritas entre el 11 de mayo y el 11 de junio participarán en el proceso.

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