España

Silvia Severino, psicóloga: “Si has notado que hay gente que casi no existe en redes sociales, es porque están haciéndolo bien”

La profesional explica que quienes no sienten la necesidad de mostrar cada experiencia probablemente han alcanzado una paz concreta

Guardar
Google icon
Una imagen ilustrativa de una persona de vacaciones ignorando el móvil
Silvia Severino habla de la gente que no está presente en redes sociales. (Montaje Infobae/@silviaseverinopsico

Al observar perfiles en redes sociales, puede llamar la atención que algunas personas parecen casi invisibles digitalmente: no suben fotos en la playa ni registran cada momento especial. Esta tendencia, lejos de ser una omisión, es el eje de un análisis de Silvia Severino, psicóloga, que aborda el fenómeno en su cuenta de TikTok @silviaseverinopsico. Allí, Severino plantea que la ausencia de publicaciones puede ser síntoma de un bienestar emocional relacionado con la validación interna.

La profesional explica que quienes no sienten la necesidad de mostrar cada experiencia en redes probablemente han alcanzado una paz especial respecto a su mundo interior. No publican el horizonte cuando van al mar, ni comparten imágenes de celebraciones, aunque vivan situaciones memorables. Según Severino, este comportamiento no responde a falta de actividad, sino a una elección consciente que prioriza el valor de lo vivido por sobre la exposición digital.

PUBLICIDAD

“Si has notado que hay gente que casi no existe en redes sociales, es porque están haciéndolo bien”. En su análisis, invita a reflexionar sobre el sentido de compartir, preguntando: “¿Necesitas documentarlo todo o te alcanza con vivirlo?”. El foco está puesto en cómo la validación que proviene del interior se traduce en una menor dependencia de la mirada ajena.

Validación interna: cómo se expresa y por qué importa

La validación interna, según Severino, consiste en la capacidad de una persona para reconocer el valor y la realidad de sus propias experiencias sin requerir la aprobación ni la reacción de otros. Cuando alguien actúa con esta lógica, no necesita pruebas digitales de que las cosas ocurrieron para sentirse pleno. La psicóloga puntualiza: “No necesitan que alguien confirme que algo fue real para saber que lo fue”.

PUBLICIDAD

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Esta forma de validación se opone a la búsqueda constante de likes, comentarios y reacciones. Severino advierte que publicar un momento implica que “dejas de pertenecerte”, porque pasa a ser parte del algoritmo, de los comentarios, de las opiniones ajenas. Para quienes priorizan la validación interna, el momento vivido es suficiente en sí mismo. Su satisfacción no depende de la visibilidad ni de la respuesta de la audiencia virtual.

El perfil bajo en redes sociales, entonces, no se asocia a una vida vacía, sino a una manera distinta de vivir el presente. La psicóloga subraya que estas personas prefieren la conversación real a la historia compartida; valoran el recuerdo propio más que la evidencia pública de haber estado en determinado lugar o situación. En palabras de Severino: “Valoran la conversación más que la historia que podrían haber publicado sobre ella, el recuerdo más que la evidencia de que estuvieron ahí”.

Los beneficios de limitar la exposición digital

Priorizar la presencia sobre la exposición trae consecuencias concretas en el bienestar personal. Según lo señalado en el vídeo, quienes eligen no documentar todo lo que viven suelen estar más en paz consigo mismos y con su entorno. No sienten la presión de construir una narrativa pública ni de competir por atención.

Los beneficios de desconectar de las redes sociales durante las vacaciones. (EFE/EPA/FAZRY ISMAIL)
Los beneficios de desconectar de las redes sociales durante las vacaciones. (EFE/EPA/FAZRY ISMAIL)

Silvia Severino sostiene que los momentos más importantes de la vida no caben en una pantalla. Al no publicar, las personas conservan para sí memorias y sensaciones auténticas, libres de la interpretación y el juicio de otros. El beneficio radica en disfrutar plenamente, sin la interrupción ni la mediación del móvil.

Esta postura no implica que compartir sea negativo, sino que invita a revisar si la motivación detrás de cada publicación responde a una necesidad interior o externa. Severino concluye que no se trata de perderse experiencias, sino de priorizar estar realmente presentes: “No se están perdiendo nada, simplemente estuvieron presentes”.

Temas Relacionados

Salud MentalPsicologíaRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

La jueza ha ordenado a la compañía telefónica del investigado que aporte “todas las comunicaciones” realizadas entre el 21 y el 26 de marzo de 2025

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

La promoción Iberia Loreto 1 está dirigida a jóvenes y familias con hijos menores y los precios de las rentas oscilan entre 700 y 1.000 euros mensuales para pisos de dos y tres dormitorios con garaje

Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

La OCU alerta sobre la mala calidad de los helados bombón vendidos en supermercados: “Hasta ocho aditivos y grasas vegetales para abaratar recetas”

Los expertos de la OCU han analizado 24 helados de palo tipo bombón, destacando algunos defectos generalizados como los azúcares, las grasas vegetales o los aditivos

La OCU alerta sobre la mala calidad de los helados bombón vendidos en supermercados: “Hasta ocho aditivos y grasas vegetales para abaratar recetas”

Todas las referencias a Murcia del discurso de la princesa Leonor: de Arde Bogotá a sus vuelos por el mar Menor o su apoyo a las víctimas de los incendios

La heredera ha recibido hasta tres medallas de oro durante su paso por el Palacio de San Esteban en Murcia

Todas las referencias a Murcia del discurso de la princesa Leonor: de Arde Bogotá a sus vuelos por el mar Menor o su apoyo a las víctimas de los incendios

La UCO asegura que Leire Díez presumía de tener el control sobre la cúpula de la Guardia Civil: “El próximo DAO lo iba a poner ella”

El sumario recoge que la ‘fontanera’ del PSOE lideraba una campaña contra la Unidad Central Operativa y que ejercía “control” sobre la directora de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández

La UCO asegura que Leire Díez presumía de tener el control sobre la cúpula de la Guardia Civil: “El próximo DAO lo iba a poner ella”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

La UCO asegura que Leire Díez presumía de tener el control sobre la cúpula de la Guardia Civil: “El próximo DAO lo iba a poner ella”

El juez del ‘caso Plus Ultra’ ordena tasar las joyas intervenidas en el registro de la oficina de Zapatero para determinar su autenticidad, origen y valor

Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

La Comunidad de Madrid responde a Florentino y niega que esté preparando leyes especiales para permitir conciertos en el Santiago Bernabéu: “No hacemos normativas ‘ad hoc’”

ECONOMÍA

Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

Madrid sortea el 23 de junio 52 viviendas en alquiler asequible y los que quieran optar a ellos tienen una semana para inscribirse

Los trenes españoles pierden un 12% de viajeros en el primer trimestre de 2026 tras el accidente de Adamuz y cortes de vías

La segunda huelga general en seis meses paraliza Portugal por una reforma laboral que nadie quiere: facilita despidos y jornadas de 50 horas semanales

Meliá cede a la presión de Trump y dejará de operar 15 hoteles en Cuba bajo amenaza de sanciones

España, motor de Europa: la OCDE eleva su previsión de crecimiento al 2,2% y la coloca a la cabeza de las grandes economías del continente

DEPORTES

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: “Es el futbolista más exitoso de todos los tiempos”

Juicio al piloto acusado de violar a la enfermera de Michael Schumacher en casa de la leyenda de la F1: “Me desperté entre sábanas manchadas de sangre”

Waters SportsPlex, la sede de Cabo Verde en el Mundial 2026: centro de entrenamiento de los Tampa Bay Rowdies con tres campos y modernas instalaciones

Eric García habla de su regreso a la selección española para el Mundial: “Yo controlaba lo que dependía de mí, que era jugar y rendir bien. El resto dependía de Luis”

El cambio climático amenaza el Uruguay-España del Mundial: el riesgo de jugar con calor extremo se dispara hasta el 70%