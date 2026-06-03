Silvia Severino, psicóloga: “Si has notado que hay gente que casi no existe en redes sociales, es porque están haciéndolo bien”

Silvia Severino habla de la gente que no está presente en redes sociales. (Montaje Infobae/@silviaseverinopsico

Al observar perfiles en redes sociales, puede llamar la atención que algunas personas parecen casi invisibles digitalmente: no suben fotos en la playa ni registran cada momento especial. Esta tendencia, lejos de ser una omisión, es el eje de un análisis de Silvia Severino, psicóloga, que aborda el fenómeno en su cuenta de TikTok @silviaseverinopsico. Allí, Severino plantea que la ausencia de publicaciones puede ser síntoma de un bienestar emocional relacionado con la validación interna.

La profesional explica que quienes no sienten la necesidad de mostrar cada experiencia en redes probablemente han alcanzado una paz especial respecto a su mundo interior. No publican el horizonte cuando van al mar, ni comparten imágenes de celebraciones, aunque vivan situaciones memorables. Según Severino, este comportamiento no responde a falta de actividad, sino a una elección consciente que prioriza el valor de lo vivido por sobre la exposición digital.

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“Si has notado que hay gente que casi no existe en redes sociales, es porque están haciéndolo bien”. En su análisis, invita a reflexionar sobre el sentido de compartir, preguntando: “¿Necesitas documentarlo todo o te alcanza con vivirlo?”. El foco está puesto en cómo la validación que proviene del interior se traduce en una menor dependencia de la mirada ajena.

Validación interna: cómo se expresa y por qué importa

La validación interna, según Severino, consiste en la capacidad de una persona para reconocer el valor y la realidad de sus propias experiencias sin requerir la aprobación ni la reacción de otros. Cuando alguien actúa con esta lógica, no necesita pruebas digitales de que las cosas ocurrieron para sentirse pleno. La psicóloga puntualiza: “No necesitan que alguien confirme que algo fue real para saber que lo fue”.

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Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Esta forma de validación se opone a la búsqueda constante de likes, comentarios y reacciones. Severino advierte que publicar un momento implica que “dejas de pertenecerte”, porque pasa a ser parte del algoritmo, de los comentarios, de las opiniones ajenas. Para quienes priorizan la validación interna, el momento vivido es suficiente en sí mismo. Su satisfacción no depende de la visibilidad ni de la respuesta de la audiencia virtual.

El perfil bajo en redes sociales, entonces, no se asocia a una vida vacía, sino a una manera distinta de vivir el presente. La psicóloga subraya que estas personas prefieren la conversación real a la historia compartida; valoran el recuerdo propio más que la evidencia pública de haber estado en determinado lugar o situación. En palabras de Severino: “Valoran la conversación más que la historia que podrían haber publicado sobre ella, el recuerdo más que la evidencia de que estuvieron ahí”.

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Los beneficios de limitar la exposición digital

Priorizar la presencia sobre la exposición trae consecuencias concretas en el bienestar personal. Según lo señalado en el vídeo, quienes eligen no documentar todo lo que viven suelen estar más en paz consigo mismos y con su entorno. No sienten la presión de construir una narrativa pública ni de competir por atención.

Los beneficios de desconectar de las redes sociales durante las vacaciones. (EFE/EPA/FAZRY ISMAIL)

Silvia Severino sostiene que los momentos más importantes de la vida no caben en una pantalla. Al no publicar, las personas conservan para sí memorias y sensaciones auténticas, libres de la interpretación y el juicio de otros. El beneficio radica en disfrutar plenamente, sin la interrupción ni la mediación del móvil.

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Esta postura no implica que compartir sea negativo, sino que invita a revisar si la motivación detrás de cada publicación responde a una necesidad interior o externa. Severino concluye que no se trata de perderse experiencias, sino de priorizar estar realmente presentes: “No se están perdiendo nada, simplemente estuvieron presentes”.