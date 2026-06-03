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Sánchez anuncia presupuestos en pleno levantamiento del sumario del caso Leire Diez

El presidente del Gobierno confía en que la resolución de la ley de amnistía en los tribunales europeos decante el ‘sí’ de Junts

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante la inauguración de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 18 de mayo de 2026. REUTERS/Pierre Albouy
FOTO DE ARCHIVO. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene durante la inauguración de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. 18 de mayo de 2026. REUTERS/Pierre Albouy

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que iniciará “esta misma semana” los trámites para presentar los Presupuestos Generales del Estado. La propuesta comenzará con la publicación de la orden ministerial y se espera que entre en fase de tramitación parlamentaria “en el segundo trimestre del año”.

En una reunión con líderes empresariales, Sánchez ha avanzado que la vivienda tendrá un peso prioritario en el proyecto de ley, “con el mayor despliegue -ha recalcado- de recursos públicos que se haya conocido jamás en la historia de la democracia”. Además, ha destacado que los presupuestos seguirán la línea de la responsabilidad fiscal que ha venido defendiendo el Gobierno y se seguirá reduciendo el déficit público con la premisa de acabar la legislatura con una deuda pública por debajo del 100% del PIB. Todo esto se hará, ha subrayado, buscando la coordinación más estrecha con la Unión Europea y unos vínculos cada vez más fuertes y diversificados en el exterior.

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Sánchez también ha comentado la intención de avanzar en la reforma del modelo de financiación autonómica, que contempla una cesión de más de 21.000 millones de euros a las comunidades autónomas y la condonación de hasta 83.252 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas del régimen común.

El Gobierno estira los plazos con la legislatura en el aire

El Gobierno ha tratado de estirar los plazos ante la imposibilidad de cerrar los apoyos parlamentarios, principalmente por la oposición de Junts per Catalunya, cuyo voto negativo suma una mayoría en contra con PP y Vox. La última esperanza de Sánchez está puesta en la resolución de la ley de amnistía en los tribunales judiciales, que podrían avalar o rechazar la postura del Tribunal Constitucional.

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En 2025, Sánchez se comprometió a presentar su propuesta en el primer semestre de 2026, pero decidió extenderlo indefinidamente por la “alteración” de las previsiones económicas por la guerra.

El Gobierno ha decidido dar el paso con la guerra en Irán todavía sin un acuerdo de paz y en el momento más delicado de la legislatura, cercado por un reguero de casos judiciales que afectan al socio mayoritario. Y a raíz de ello, cuestionado por sus socios, quienes fían el futuro de la legislatura a las novedades judiciales y la iniciativa política.

El anuncio de Sánchez se produce precisamente el día siguiente al levantamiento del secreto de sumario por el caso Leire Díez ordenado por el juez instructor de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga una presunta operación liderada por Santos Cerdán para torpedear procesos judiciales contra el PSOE. Con esta causa, el PSOE suma ya 9 procesos judiciales.

En medio del “shock”, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, trata de convencer al PNV y Junts para sumar una moción de censura “instrumental” para convocar elecciones inmediatas. La formación jeltzale ha rechazado la oferta porque ve “en la ecuación” al partido de Santiago Abascal, mientras que en Junts juegan con abrir la puerta a su apoyo para presionar al Gobierno para acelerar los compromisos incumplidos.

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