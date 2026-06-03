La jueza que investiga la muerte de Isak Andic ve posible la intervención de “terceras personas” y estudia si la psicóloga familiar estuvo implicada

¿Qué ocurrirá con la herencia de Isak Andic si la justicia declara culpable a su hijo? Esto es lo que dice el Código Civil sobre la indignidad para suceder. (Montaje Infobae)

La jueza que investiga el fallecimiento de Isak Andic, fundador de Mango, ha ordenado ampliar las pesquisas para esclarecer la posible influencia de “terceras personas” en la muerte del empresario, con especial atención al papel de la psicóloga familiar. Tal y como ha adelantado El País, el auto del Juzgado de Instrucción 5 de Martorell de la jueza considera que las solicitudes de los Mossos d’Escuadra son “idóneas, necesarias y proporcionadas”, debido a la gravedad de los hechos. Por tanto, ve la necesidad de anañizar las comunicaciones y mensajes de la profesional de la salud mental, así como la intervención de otros actores en los hechos ocurridos el 14 de diciembre de 2024 en Collbató, Barcelona.

Aun así, el único investigado hasta el momento es Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, quien acompañaba a su padre cuando este cayó por un barranco en Collbató. No obstante, en el último revés del caso, la jueza ha ordenado a la compañía telefónica del investigado que aporte todas las comunicaciones realizadas entre el 21 y el 26 de marzo de 2025, fechas que coinciden con un viaje relámpago de Jonathan Andic a Quito, Ecuador, donde él sostiene que fue víctima de un robo de móvil. Además, se ha solicitado el registro de llamadas entrantes y salientes entre el 1 y el 17 de diciembre de 2024, con el objetivo de esclarecer si participaron otras personas en la propuesta de la excursión en la que ocurrió el accidente.

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La jueza investiga la posible creación de una fundación o el reparto de herencia antes de Collbató

La instructora considera imprescindible comprobar las circunstancias del fallecimiento para “determinar con exactitud la posible participación” tanto de Jonathan Andic como de otras personas. Entre los indicios señalados se encuentra la discrepancia entre la versión del hijo y los hechos constatados: el auto sostiene que los relatos ofrecidos por Jonathan Andic “no se corresponden con la realidad” y no descarta la existencia de “una participación activa, premeditada y preparada” en la muerte de su padre.

Jonathan Andic, hijo del fundador del grupo de moda Mango, Isak Andic, sale del juzgado tras pagar la fianza (Reuters)

La jueza también ha pedido a las seis compañías móviles que operan en la zona de Collbató que informen sobre la presencia de Jonathan Andic los días 7 y 10 de diciembre, así como la posible localización de otras personas vinculadas con los hechos en esas fechas. El objetivo es determinar si el hijo del empresario se comunicó con más personas de las reconocidas en su declaración, y si había otros implicados en el lugar del accidente.

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En el ámbito patrimonial, la instructora ha ordenado a los Mossos d’Esquadra que accedan a las conversaciones de mensajería de Isak Andic entre el 1 y el 14 de diciembre de 2024, con la finalidad de detectar posibles conversaciones sobre cuestiones económicas, como la creación de una fundación o el reparto de herencia. Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la relación entre padre e hijo estuvo marcada por “la obsesión por el dinero” del investigado, quien habría solicitado a su padre una herencia en vida, hecho que la jueza vincula con la influencia de la psicóloga familiar.

Las contradicciones de Jonathan Andic

El análisis de los mensajes de WhatsApp contradice la imagen de una relación armónica entre padre e hijo. La instructora apunta que Isak Andic aceptó la petición de herencia en vida con el objetivo de mantener el vínculo familiar, una decisión que, según el auto, pudo estar condicionada por la intervención de la psicóloga. No obstante, las declaraciones de Jonathan Andic ante la policía presentan varias contradicciones.

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El auto detalla que la propuesta de realizar la excursión fue formulada el 9 de diciembre, solo cinco días antes del accidente, y no dos semanas antes, como inicialmente manifestó el investigado. Además, la jueza destaca que la hora propuesta, las 7:15, coincide con la noche invernal. Por su parte, el personal de servicio de Isak Andic aseguró que no era habitual que ambos salieran a caminar, contradiciendo las declaraciones del hijo. Esta versión fue corroborada tras analizar las conversaciones del empresario en la última década.

También se ha probado, a través de lectores de matrículas de Collbató, que el vehículo privado de Jonathan Andic fue detectado en la zona los días 7, 10 y 14 de diciembre, fechas clave para la investigación. En cuanto a la caída mortal, el relato de Jonathan Andic ha variado en sucesivas declaraciones. Inicialmente afirmó que iba por delante de su padre, quien supuestamente se detuvo a tomar fotografías. Sin embargo, el registro en el móvil de la víctima evidencia que la última imagen fue tomada a las 12:17 y el suceso se produjo a las 12:28, según la Unidad Central de Informativa Forense.

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Posteriormente, el investigado sostuvo que oyó un ruido de rocas y vio “un bulto que caía”, mientras que en la llamada al servicio de emergencias indicó que presenció la caída y escuchó gritos de su padre. Por lo que la jueza sostiene en el auto que “son tres versiones completamente contradictorias”.