Cuatro detenidos y 1.500 plantas de marihuana intervenidas en Sevilla

Sevilla, 17 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado tres plantaciones bajo techo en la barriada de Su Eminencia de Sevilla en la operación Montellano, en la que ha detenido a cuatro personas y ha intervenido más de 1.500 plantas de marihuana, 13.000 euros en efectivo y un revólver.

Las pesquisas vincularon los hechos con un clan familiar y condujeron al desmantelamiento de un punto de venta de cocaína al menudeo en uno de los inmuebles registrados, ha informado la Policía Nacional.

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Los detenidos están investigados por la presunta comisión de delitos de tráfico de drogas y de tenencia ilícita de armas.

La operación Montellano ha supuesto también la incautación de munición para el arma intervenida y de material y útiles empleados para el cultivo de la marihuana. EFE

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