Trasladan a Madrid a los arrestados en Bizkaia relacionados con Hizbulá

Bilbao, 17 jun (EFE).- Los dos hombres arrestados este martes en Bizkaia por su presunta relación con la organización chií libanesa Hizbulá han sido trasladados a dependencias de la Policía Nacional en Madrid.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la operación que implicó la detención de esas dos personas en Bilbao y Getxo, y varios registros, terminó anoche y esta mañana efectivos de la Policía Nacional han trasladado a los arrestados a Madrid.

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De esa manera, la Policía Nacional continuará con las diligencias de investigación en relación a ambas personas hasta que el viernes sean puestas a disposición de la Audiencia Nacional, que ha dirigido la operación, con la intervención de la Comisaría General de Información.

Los dos detenidos son los presuntos responsables de un canal de Telegram que difunde en castellano vídeos propagandísticos de Hizbulá y de grupos armados palestinos, con imágenes del régimen de Irán y de ataques contra soldados israelíes. EFE

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