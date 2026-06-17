La escolta estadounidense Lexi Donarski, quinto fichaje del Cadí La Seu

La Seu d'Urgell (Lleida), 17 jun (EFE).- La escolta estadounidense Alexis Marie 'Lexi' Donarski, de 24 años y 1,83 metros, ha firmado un contrato por una temporada con el Cadi La Seu y se ha convertido en el quinto fichaje estival del equipo, según ha anunciado este miércoles el club ilerdense.

"Es una jugadora con experiencia, fiabilidad en el tiro exterior y una trayectoria competitiva de primer nivel", destacó la entidad en un mensaje publicado en las redes sociales.

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Nacida en Wisconsin hace 24 años, Donarski llegará al CadíLa Seu tras completar su primera experiencia profesional en el TFSE-MTK de la primera división de Hungría, donde promedió 11,8 puntos con un 31,9% en triples, 3,1 rebotes y 2,4 asistencia en 29,1 minutos de media en 30 partidos.

La nueva jugadora del conjunto catalán fue considerada una de las grandes promesas de su generación. Se formó en el instituto Aquinas High School, donde ganó dos campeonatos estatales y firmó un balance colectivo de 107 victorias y únicamente tres derrotas.

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Elegida McDonald’s All-American y nombrada Miss Basketball de Wisconsin en 2020, después recaló en la Universidad de Iowa State. En su primera temporada promedió 13 puntos por partido y recibió el premio como Mejor Novata de la Big 12. En la temporada 2021-2022 fue elegida la mejor defensora de la Big 12 y formó parte del quinteto ideal de la conferencia. Además, aportó 14,3 puntos por partido.

Después de tres temporadas en Iowa State recaló en North Carolina, donde jugó dos temporadas con una media de 10,7 puntos por partido.

Donarski es la quinta incorporación del Cadí La Seu después de los fichajes de la ala-pívot Lina Sontag, y las bases Paula Suárez, Marina Aviñoa y Alessandra Orsili. Continúan Marta Morales, Nahan Niaré, Marina Mata, Anna Palma y Laia Raventós, además del técnico Pepe Vázquez. EFE

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