Medios aéreos y terrestres para sofocar un incendio en Carboneras (Almería)

Almería, 17 jun (EFE).- El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha desplegado medios aéreos y terrestres para combatir un fuego declarado este miércoles en el término municipal de Carboneras (Almería).

El incendio forestal se originó a las 09:50 horas en el paraje Saltador, según ha informado el Infoca a través de sus redes sociales, lo que motivó un primer envío de efectivos a la zona. Ante la evolución de las llamas, a las 10:30 horas el dispositivo andaluz ha comunicado una ampliación de su ataque inicial.

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En estos momentos, trabajan desde el aire en las labores de extinción un total de dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.

Por tierra, el operativo se ha elevado hasta alcanzar los tres grupos de bomberos forestales, que operan de manera coordinada junto a un grupo de apoyo, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y un vehículo autobomba. EFE

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