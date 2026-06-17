La infanta Cristina da un giro a su vida: deja su trabajo en Ginebra y se muda a Barcelona para empezar una nueva etapa

La infanta Cristina en una imagen de archivo. (Europa Press)

La infanta Cristina ha decidido abrir un nuevo capítulo personal y profesional. Después de más de una década instalada en Ginebra, la hija menor de los reyes Juan Carlos I y Sofía ha optado por regresar de forma definitiva a España y establecer su residencia en Barcelona, una ciudad con un profundo significado para ella y donde ya había comenzado a reconstruir parte de su vida en los últimos años.

El cambio no llega por casualidad. Según publica ¡HOLA!, la hermana del Rey habría dejado su trabajo en la Fundación Aga Khan, institución en la que desarrolló una larga trayectoria en el ámbito de la cooperación internacional y donde se convirtió en una figura muy respetada. Sí que mantiene únicamentepuesto dentro de la Fundación La Caixa, lo que le permite una mayor flexibilidad para fijar su residencia en España.

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La decisión responde también a un cambio en sus circunstancias personales. Sus cuatro hijos han emprendido ya sus propios caminos: Juan e Irene residen en Reino Unido, Miguel vive en Madrid y Pablo desarrolla su carrera deportiva en Barcelona, ciudad en la que precisamente se encuentra el inmueble adquirido por la infanta hace dos años y que ahora se convierte en su hogar definitivo.

La infanta Cristina con su hermana y su madre en una imagen de archivo. MARTÍN C. / EUROPA PRESS

Ese piso, situado en el exclusivo barrio de Pedralbes y adquirido en 2024, tiene un importante componente emocional. Se encuentra en el mismo edificio donde la familia vivió durante la infancia de sus hijos y supone un regreso simbólico a una etapa especialmente feliz antes del traslado a Suiza en 2013.

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Durante los últimos tiempos, Cristina ya había incrementado notablemente sus viajes a España para compaginar sus compromisos laborales con el deseo de pasar más tiempo junto a sus hijos y de acompañar tanto a la reina Sofía como al rey Juan Carlos cuando las circunstancias lo requerían. Finalmente, esa situación de constantes desplazamientos ha desembocado en una mudanza definitiva.

Nueva vida en Barcelona, más cerca de su familia

Pese a establecer su base en Barcelona, la infanta continuará viajando con frecuencia por motivos personales y profesionales. Sus responsabilidades en la Fundación La Caixa la llevan regularmente a participar en proyectos internacionales relacionados con la cooperación y el desarrollo, especialmente en África y Latinoamérica, una labor a la que lleva vinculada desde hace más de tres décadas.

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En el ámbito privado, la familia continúa ocupando el centro absoluto de su vida. Mantiene una estrecha relación con sus cuatro hijos y también con sus respectivas parejas, con las que comparte reuniones familiares siempre que la agenda lo permite. Su círculo más cercano asegura que su prioridad sigue siendo disfrutar de tiempo con los suyos y acompañarlos en sus distintos proyectos personales y profesionales.

La infanta a Cristina con su familia. (A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS)

Además, la mudanza le permitirá estar más cerca de algunos de los acontecimientos familiares que marcan la actualidad de la Casa Real española, así como facilitar sus visitas a Madrid y sus habituales desplazamientos a Abu Dabi para ver al rey emérito cuando viaja hasta allí.

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Durante la cita privada, la infanta Cristina ha desafiado el protocolo con el papa León XIV para pedir regalos para Froilán y sus hijos (EFE)

Con este traslado, la infanta Cristina pone punto final a una etapa iniciada hace trece años en Ginebra y mira hacia el futuro desde Barcelona, ciudad que vuelve a convertirse en su refugio y en el escenario de una nueva vida marcada por la estabilidad, la cercanía con su familia,