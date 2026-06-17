Zapatero niega ante el juez que haya ejercido influencia para favorecer a Plus Ultra

Madrid, 17 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que haya ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió una ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.

El expresidente del Gobierno ha comenzado a declarar a las 9:12 horas de este miércoles y ha contestado a las preguntas del juez hasta las 11:00, cuando se ha celebrado un receso tras el cual continuará la declaración ante el magistrado de Zapatero por el caso Plus Ultra, donde se le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de esta aerolínea a cambio de comisiones.

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Zapatero está contestando primero a las preguntas del magistrado y se espera que continúe con las que le formule su abogado, Víctor Moreno, en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, además del delito fiscal y contrabando que recientemente le imputó el juez por las casi 80 joyas valoradas en 1,3 millones de euros que guardaba en una caja fuerte de su oficina y que incautó la Policía. EFE

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