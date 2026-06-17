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Carboneras (Almería) deja sobre la mesa la anulación de la licencia de El Algarrobico

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Almería, 17 jun (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería) no ha aprobado finalmente este miércoles la nulidad de la licencia del hotel construido por Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico después de que una mayoría de ediles haya votado por dejar el punto sobre la mesa.

Ha sido a instancias del concejal no adscrito Felipe Cayuela, quien fue alcalde por el PP hasta que una moción de censura llevó a la alcaldía a Salvador Hernández (Cs), y que ha propuesto no votar la nulidad hasta contar con más información y hacerlo en una próxima sesión plenaria.

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Contra esta propuesta de Cayuela han votado cinco ediles: el regidor y tres de los cuatro concejales del PP que forman parte de su equipo de gobierno, además de la edil no adscrita Ana María Caparrós. A favor de la misma han votado los cinco del PSOE, la edil popular Ángeles Carrillo y el propio Cayuela. El concejal Andrés Belmonte, que forma parte del PSOE pero en la práctica actúa como no adscrito, no ha acudido a esta sesión plenaria por motivos laborales.

Previamente, el portavoz del PSOE, José Luis Amérigo, ya había comunicado que su grupo no votaría a favor de la nulidad de la licencia, al considerar que el expediente “carece de información esencial sobre las consecuencias económicas” que esta medida tendrá para el Consistorio, al no existir “estimación económica del riesgo”, un informe de intervención o uno jurídico sobre “la eventual responsabilidad patrimonial”, un análisis del impacto presupuestario o una valoración de contingencias económicas.

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El edil Cayuela, por su parte, ha destacado la “extraordinaria complejidad jurídica, urbanística, patrimonial y económica, derivada de más de veinte años de actuaciones administrativas y judiciales, así como de la intervención de distintas administraciones públicas”, de este expediente de nulidad.

Ha incidido, además, en que de este expediente pueden “derivarse responsabilidades patrimoniales y consecuencias económicas de gran relevancia” para el ente local.

Por ello, ha solicitado la incorporación de un informe económico-financiero por parte de la intervención municipal, así como de otro “específico” que analice la “eventual concurrencia de responsabilidades” de otras administraciones públicas, algo que “permitiría a los miembros de la corporación adoptar una decisión con pleno conocimiento de sus posibles consecuencias jurídicas, económicas y presupuestarias”.

Cayuela ha defendido que todo esto no pretende cuestionar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que obligan al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia del hotel de Azata del Sol, o el dictamen del Consejo Consultivo que la considera nula, sino “garantizar” que la corporación tenga toda la información posible para “valorar adecuadamente las consecuencias que puedan derivarse para el Ayuntamiento de Carboneras, para sus vecinos”.

Por ello, ha pedido que se aplace la deliberación y votación de la nulidad de la licencia hasta la próxima sesión plenaria que se celebrará, tal y como estaba previsto inicialmente en el caso de que este punto no saliese adelante, el próximo lunes 22 de junio. EFE

mma/bfv/crf

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