La Xunta activa la situación 2 de emergencia por un incendio forestal en Boborás (Ourense)

Santiago de Compostela, 14 jun (EFE).- La Xunta ha activado este domingo por la tarde la situación 2 de emergencia, que requiere de la intervención de medios estatales, en un incendio forestal que se ha declarado en Boborás (Ourense).

Se trata, según la Consellería de Medio Rural, de una medida preventiva por la proximidad del fuego al núcleo de Vecoña.

De acuerdo con las últimas estimaciones, el incendio afecta a unas 150 hectáreas.

El fuego comenzó el sábado por la noche, minutos antes de las 22 horas, en la parroquia de Moreiras.

Para su extinción trabajan de forma coordinada medios de la Xunta de Galicia y del Gobierno central, que ha aportado 3 aviones anfibio, 1 helicóptero y la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de Laza (Ourense).

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La Consellería do Medio Rural recuerda que está a disposición de la ciudadanía el número de teléfono gratuito 085, al que deben llamar en caso de detectar algún fuego forestal.

Además, existe un teléfono anónimo y gratuito para denunciar cualquier actividad delictiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085. EFE

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