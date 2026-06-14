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Lunes, 15 de junio de 2026

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Madrid, 14 jun (EFE).-

BEGOÑA GÓMEZ.- Madrid - Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, debe acudir este lunes a una vista convocada por el juez Juan Carlos Peinado para decidir si la envía a juicio junto con su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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GOBIERNO CIENCIA.- Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presenta, junto a las ministras de Ciencia e Igualdad, el programa ‘Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’.

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PARTIDOS PSOE.- Madrid.- La Ejecutiva Federal del PSOE se reúne en su sede de la calle Ferraz. Posteriormente la secretaria de organización del partido, Rebeca Torró, ofrecerá una rueda de prensa a los medios de comunicación.

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PARTIDOS PP.- Madrid.- Reunión del Comité de Dirección del Partido Popular y posterior rueda de prensa.

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PREMIO CONSTITUCIÓN.- Madrid.- El rey preside la entrega del VI Premio 15 de junio a los valores constitucionales, al periodista Miguel Ángel Aguilar, promovido por la entidad España Juntos Sumamos Sala Constitucional, en el Congreso de los diputados.

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CÁRCEL SAN SEBASTIÁN.- San Sebastián.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el lehendakari, Imanol Pradales, intervienen en el acto de inauguración de la nueva cárcel donostiarra de Zubieta.

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ÍÑIGO ERREJÓN.- Madrid.- El juez que investiga a Elisa Mouliaá por presuntas calumnias contra Ïñigo Errejón ha citado a la actriz para que declare como querellada por tercera vez, advirtiéndole de que si no comparece será detenida.

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FISCALÍA POSESIÓN.- Palma.- Toma de posesión de Adrián Salazar como Fiscal Superior de Baleares, en un acto presidido por la Fiscal General del Estado.

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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- Valencia.- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reúne con el ministro de Hacienda, Arcadi España. Palau de la Generalitat.

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SANIDAD ESTATUTO.- Madrid - Los médicos están llamados a una nueva semana de huelga contra el estatuto marco, la última convocada por los seis sindicatos médicos que podrían retomar los paros en otoño si no hay acuerdo con el Ministerio de Sanidad, ante cuya sede hay convocada este lunes una manifestación.

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PASO ESTRECHO.- Algeciras (Cádiz) - La Operación Paso del Estrecho 2026 (OPE) arranca este lunes para acoger, hasta el próximo 15 de septiembre , el mayor tránsito intercontinental de personas y vehículos, con más de 3,5 millones de viajeros y más de 850.000 vehículos.

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DÍA REFUGIADO.- Madrid - Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presenta su XXIV Informe Anual 'Las personas refugiadas en España y en Europa', en el que analiza la situación de los solicitantes de protección internacional en España en el último año.

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EXPLOTACIÓN LABORAL.- Logroño.- La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ofrece una rueda de prensa junto al coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure, sobre una operación de trata de seres humanos y explotación laboral.

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EMPRESAS MINERÍA.- Oviedo.- La plantilla de TYC Narcea, responsable de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, inician una acampada permanente en Oviedo para exigir que se agilicen los trámites para que la explotación pueda retomar la actividad.

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CINE SPIDER-MAN.- Madrid.- Los protagonistas de Spider-man: Brand New Day, Tom Holland y Zendaya, posan ante los fotográfos y cámaras para presentar la película.

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CINE FÚTBOL.- Madrid.- Tom Holland, protagonista de 'Spider-Man: Brand New Day', visitará la Plaza Selección, en la madrileña Plaza de Colón, el próximo 15 de junio, antes del partido que enfrentará a España y Cabo Verde.

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BAD BUNNY.- Madrid - Bad Bunny celebra este lunes el concierto final de su residencia histórica en Madrid, en la que durante diez actuaciones en el estadio Metropolitano ha logrado a reunir aproximadamente a 640.000 personas para celebrar el éxito global de la música en español y, concretamente, el de su disco 'Debí tirar más fotos'.

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