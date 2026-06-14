Espana agencias

Pedro Porro amplía su vinculación con el Tottenham

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 14 jun (EFE).- El lateral español Pedro Porro y el Tottenham Hotspur acordaron una renovación de contrato "de larga duración", según informó este domingo el club inglés en un comunicado.

El defensa, concentrado actualmente con la selección española para disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, disipa así a los rumores que apuntaban a una posible salida este verano.

PUBLICIDAD

Pese a que no se ha oficializado la duración del nuevo contrato, se especula que podría prorrogar hasta el 2031, según medios ingleses.

"Nos complace anunciar que Pedro Porro ha firmado un nuevo contrato de larga duración con el club", anunció el Tottenham.

Porro se incorporó al equipo londinense en el mercado de invierno de 2023 procedente del Sporting de Portugal, cedido con una opción de compra.

Desde su llegada se ha convertido en el lateral derecho habitual, con un total de 152 apariciones, y un total de 47 partidos disputados la pasada campaña.

PUBLICIDAD

El director deportivo del Tottenham, Johan Lange, reconoció que era una "prioridad" garantizar el futuro de Porro, el cual aporta "liderazgo" y "experiencia" a la plantilla.

“Durante los últimos tres años y medio, ha progresado enormemente hasta convertirse en uno de los mejores laterales del mundo, y el hecho de que esté a punto de jugar en el Mundial con España es prueba de ello", declaró a los medios del club.

Asimismo, el entrenador, el italiano Roberto De Zerbi, calificó de "buena" la continuidad del español, el cual es "muy importante" en sus esquemas: “Además de su calidad técnica, también me encanta su mentalidad. Cada día quiere trabajar, aprender y mejorar, y estas son las características que ayudan a los jugadores a alcanzar el máximo nivel.”

A través de un mensaje en las redes sociales del club, el jugador transmitió su felicidad tras el acuerdo en un vídeo dirigido a los aficionados.

"Estoy muy contento por firmar este nuevo contrato. No puedo esperar para vernos la próxima temporada. Vamos 'Spurs'", comentó Porro.

El español de 26 años también fue partícipe del gran éxito del club londinense, la UEFA Liga Europa de la temporada 2024/2025. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña

Infobae

7-1. Superioridad y goleada de Alemania a Curazao

Infobae

Estabilizado el fuego forestal de Ponts (Lleida), donde trabajan 50 dotaciones de Bomberos

Infobae

Trece federaciones replican a Čeferin: "En el Mundial no hay partidos sin importancia"

Infobae

Colapinto: Un día mucho mejor y gran recompensa para el equipo puntuar con ambos coches

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador