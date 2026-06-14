Espana agencias

7-1. Alemania se pasea ante la debutante Curazao

Guardar
Google icon

Andrea Montolivo

Houston (EE.UU.), 14 jun (EFE).- La selección de Alemania comenzó este domingo su camino en el Mundial con un contundente 7-1 contra la debutante Curazao en el NRG Stadium de Houston, luciendo poderío ofensivo y fútbol coral para tomar impulso en el exigente grupo E, en el que también están encuadrados Ecuador y Costa de Marfil.

PUBLICIDAD

Los goles de Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (doblete), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav lanzaron a la selección de Julian Nagelsmann contra una Curazao que, pese a la derrota, hizo historia con su primera diana en una Copa del Mundo, obra de Livano Comenencia.

El gol del centrocampista del Zurich subió momentáneamente el 1-1 al luminoso en la primera mitad, antes de que Alemania impusiera la lógica en Houston.

PUBLICIDAD

Los cuatro veces campeones del mundo, que recuperaron a Manuel Neuer como titular en la portería, hicieron los deberes y se preparan ahora para exámenes de más nivel frente a Costa de Marfil en Toronto y Ecuador, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Tiene hambre de revancha Alemania tras no pasar de la fase de grupos en los últimos dos Mundiales y se notó en Houston en un arranque feroz del equipo de Julian Nagelsmann.

Con un once superofensivo en el que Nmecha acompañó a Wirtz, Musiala, Leroy Sane y Havertz, y con Nathaniel Brown constantemente sumado al ataque desde el carril izquierdo, el equipo de Julian Nagelsmann tan solo necesitó seis minutos para romper la igualdad.

Fue suficiente una combinación entre Wirtz y Nmecha, que fulminó al meta con un disparo con la pierna derecha ajustado a un poste. En los primeros quince minutos, Alemania tuvo al menos cuatro ocasiones claras, pero no las aprovechó.

Y Curazao, tras el comienzo traumático, logró responder de la forma más inesperada. En un contragolpe, Comenencia llegó primero en un rechace de la defensa alemana y superó a Neuer para firmar el primer gol de su país en una Copa del Mundo.

Los miles de aficionados de Curazao presentes en el estadio lo celebraron por todo lo alto, pero Alemania no tardaría en arreglar la situación. En un saque de esquina, Brown colgó un perfecto centro que Schlotterbeck envió al fondo de las mallas para el 2-1 en el minuto 35.

Superado el susto, Alemania jugó a placer en Houston. Amplió distancias en el último minuto de la primera mitad con un gol de penalti de Kai Havertz tras una falta de Riechedly Bazoer a Nmecha, y subió el 4-1 al marcador nada más empezar la segunda mitad.

Fue Musiala el autor con un gran disparo raso con la pierna derecha con poco ángulo, tras una asistencia de Kimmich. Su gol convirtió la segunda mitad en una formalidad para los alemanes.

Nagelsmann aprovechó el momento para dar minutos a sus suplentes y su equipo siguió buscando y consiguiendo más.

La defensa de Curazao no pudo contener la técnica de Alemania en la línea de tres cuartos y acabó sucumbiendo ante los goles de Brown, Deniz Undav y Havertz, que castigó un fallo defensivo de los caribeños para anotar el definitivo 7-1 con un suave toque con la zurda ante la salida del portero.

- Ficha técnica:

7 - Alemania: Neuer; Kimmich (Anton, m.83), Schlotterbeck, Tah (Rudiger, m.73), Brown (Raum, m.73); Nmecha (Goretzka, m.73), Pavlovic; Musiala (Undav, m.64), Sané, Wirtz; Havertz.

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

1 - Curazao: Room; Fonville, Bazoer, Obispo, Floranus; Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Hansen (Antonisse, m.46), Chong (Kastaneer, m.83), Locadia (Margaritha, m.65).

Seleccionador: Dick Advocaat.

Goles: 1-0, m.6: Nmecha; 1-1, m.21: Comenencia; 2-1, m.35: Schlotterbeck; 3-1, m.50+: Havertz (penalti); 4-1, m.47: Musiala; 5-1, m.69: Brown; 6-1, m.78: Undav; 7-1, m.88: Havertz.

Árbitro: Jalal Jiyed (Marruecos). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada del grupo E del Mundial disputado en el NRG Stadium de Houston (Texas) ante 68.021 espectadores. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temas del día de EFE España del lunes 15 de junio de 2026

Infobae

Lunes, 15 de junio de 2026

Infobae

Miles de aficionados reciben al Málaga antes de su trascendental partido por el ascenso

Infobae

Pedro Porro amplía su vinculación con el Tottenham

Infobae

Clasificación del Gran Premio de Barcelona-Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

Elisa Mouliaá esquiva al juez por tercera vez al estar trabajando “entre Dubái y distintas zonas del mar Rojo”: podría ser detenida si no comparece

El papa León XIV agradece desde el Vaticano “al pueblo español que me ha acogido con gran entusiasmo y devoción” y con una mención “especial” al rey Felipe

Suiza rechaza en referéndum la propuesta para limitar la población a 10 millones de personas para impedir la llegada de migrantes

El Congreso destina 920.000 euros para que los diputados puedan hablar en euskera, catalán y gallego

Un repartidor de pizza se pelea con sus compañeros por intentar irse a casa antes de tiempo: la empresa le despide, pero un juez considera que es improcedente

ECONOMÍA

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

El ‘milagro económico’ español no retiene a sus propios ciudadanos: la fuga de talento volvió a crecer en 2024

Estos son los riesgos de comprarse una vivienda en suelo rustico en 2026: una oportunidad entre multas y demolición

El ayuntamiento de Londres confisca un piso alquilado por la primera dama de un país africano

Es legal que los caseros prohíban a los inquilinos fumar en el piso, pero deben dejarlo muy claro en el contrato

El precio de la vivienda se acerca a la burbuja: once comunidades superan los máximos históricos de 2008

DEPORTES

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

El Real Madrid habría llegado a un acuerdo para fichar a Marc Cucurella

Australia-Turquía en el Mundial, en vídeo: del gol de Irankunda a la frustración de Arda Güler en una de las primeras sorpresas del torneo

Escocia-Haití, en vídeo: los mejores momentos que han llevado hasta la victoria al líder del grupo C

Brasil-Marruecos, en vídeo: la selección africana dicta el ritmo y la Canarinha empata con Vinícius Jr.

Qatar-Suiza, en vídeo: del cabezado de Khoukhi para el 1-1 a la euforia de los qataríes, que logran el primer punto de su historia y con Lopetegui de entrenador