Temas del día de EFE España del lunes 15 de junio de 2026

POLÍTICA PARTIDOS

Madrid - Los principales partidos políticos reúnen a sus direcciones en el inicio de una semana con el foco puesto en las diferentes investigaciones judiciales que afectan al PSOE y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que el próximo miércoles tendrá que responder ante la Audiencia Nacional imputado por tráfico de influencias, contrabando y delito fiscal.

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BEGOÑA GÓMEZ

Madrid - Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, ha sido citada este lunes a una vista convocada por el juez Juan Carlos Peinado con la que el magistrado pone fin a su investigación y en la que escuchará a las partes sobre su decisión de enviarla a juicio junto con su asesora, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

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GOBIERNO CIENCIA

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presenta el programa ‘Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’, en un acto en el que participan también las de Ciencia, Sanidad e Igualdad.

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - A 15 días de que acabe el plazo de solicitudes, comienza la cuenta atrás de la regularización extraordinaria de migrantes, con el creciente temor de muchas personas a quedarse fuera del proceso por no conseguir los documentos necesarios y la inquietud de muchos otros ante el retraso en los plazos de tramitación prometidos por el Gobierno. Por Laura López.

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SANIDAD ESTATUTO

Madrid - Los médicos están llamados a una nueva semana de huelga contra el estatuto marco, la última convocada por los seis sindicatos médicos que podrían retomar los paros en otoño si no hay acuerdo con el Ministerio de Sanidad, ante cuya sede hay convocada este lunes una manifestación.

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PASO ESTRECHO

Algeciras (Cádiz) - La Operación Paso del Estrecho 2026 (OPE) arranca este lunes para acoger, hasta el próximo 15 de septiembre , el mayor tránsito intercontinental de personas y vehículos, con más de 3,5 millones de viajeros y más de 850.000 vehículos.

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INCENDIOS FORESTALES

Santiago de Compostela - Con Galicia aun no recuperada de los incendios forestales del verano de 2025, las llamas vuelven a quemar sus montes en la recta final de la primavera, obligando a activar la situación 2 de emergencia tanto en Padrón (A Coruña) como en Boborás (Ourense).

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DÍA REFUGIADO

Madrid - Con motivo del Día Mundial del Refugiado, que se celebra el próximo 20 de junio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presenta su XXIV Informe Anual 'Las personas refugiadas en España y en Europa', en el que analiza la situación de los solicitantes de protección internacional en España en el último año.

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ESPACIO ARCHIVO

Madrid - Los 'terabytes' se quedan pequeños para calcular el volumen de información que alberga la biblioteca digital del Universo que la Agencia Espacial Europea tiene en sus instalaciones de Villanueva de la Cañada (Madrid); es el corazón científico de este organismo y permite a los investigadores extender la utilidad de los satélites y las misiones y hasta propiciar descubrimientos que inicialmente pasaron desapercibidos.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios 8005949909)

BAD BUNNY

Madrid - Bad Bunny celebra este lunes el concierto final de su residencia histórica en Madrid, en la que durante diez actuaciones en el estadio Metropolitano ha logrado a reunir aproximadamente a 640.000 personas para celebrar el éxito global de la música en español y, concretamente, el de su disco 'Debí tirar más fotos'.

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MODA TENDENCIA

Madrid - ¿ Cuadradas, redondas, 'cat eye' ? ¿ Negro, marrón o verde ? ¿ De pasta o de metal ? Parece sencillo, pero no lo es. Elegir el estilo de gafas que vaya mejor con nuestro óvalo facial lleva horas frente al espejo, aunque algunos 'tips' facilitan la tarea. Inmaculada Tapia.

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TIEMPO SEMANA

Madrid - La Agencia de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes una jornada marcada por la inestabilidad con chubascos y tormentas, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de posible granizo, en los sistemas Central e Ibérico, los Pirineos, valle del Ebro, las sierras del sureste y el este de las mesetas, con una bajada generalizada de las temperaturas.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:05h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra interviene en 'La Hora de La 1' de TVE.

10:45h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ofrece una rueda de prensa. Sede de Podemos. Calle Francisco Villaespesa 18. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PREMIO CONSTITUCIÓN.- El rey preside la entrega del VI Premio 15 de junio a los valores constitucionales al periodista Miguel Ángel Aguilar, promovido por la entidad España Juntos Sumamos. Sala Constitucional. Congreso de los Diputados (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

11:00h.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La Ejecutiva Federal del PSOE se reúne en su sede de la calle Ferraz. Posteriormente comparecerá la secretaria de Organización, Rebeca Torró. Sede federal del PSOE. Calle Ferraz 70 .(Texto) (Foto) (Vídeo)

12.30.- Madrid.- PARTIDOS VOX.- Rueda de prensa tras el Comité de Acción Política de Vox. (C/ Bambú, 12)(Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PP.- Rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. C/ Génova 13 (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

13:00h.- Madrid.- PARTIDOS PODEMOS.- La secretaria general de Podemos y diputada Ione Belarra interviene en el programa ‘En boca de todos’ de Cuatro.

13:30h.- Madrid.- PARTIDOS SUMAR.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el portavoz adjunto y en temas de Justicia del Grupo Plurinacional Sumar, Enrique Santiago, y el portavoz de la Comisión Constitucional del Grupo Socialista, Artemi Rallo, ofrecen una rueda de prensa. Congreso. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Madrid.- FORO ATLÁNTICO.- La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y el presidente de la Fundación Internacional de la Libertad, Álvaro Vargas Llosa, cierran el XIX Foro Atlántico un diálogo sobre España. Casa de América, entrada por calle Marqués del Duero, 2 (Texto).

16.15.- Madrid.- CASA REAL.- El rey recibe en audiencia al general Sean Clancy, presidente del Comité Militar de la UE.

ECONOMÍA

09:00h.- Oviedo.- EMPRESAS MINERÍA.- La plantilla de TYC Narcea, responsable de la mina de Vega de Rengos, en Cangas del Narcea, inician una acampada permanente en Oviedo para exigir que se agilicen los trámites para que la explotación pueda retomar la actividad. Paseo de los Álamos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- GOBIERNO ENERGÍA.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, mantiene un encuentro, junto a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con el sector energético para analizar las medidas frente al impacto de la guerra de Irán.(Texto) (Foto) (Vídeo)

10.00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, inaugura la segunda edición del foro Inmobiliario 360º, de El País, una jornada centrada en analizar el presente y el futuro del sector inmobiliario en España, en la que también participarán el presidente de APCE España, Xavier Vilajoana, y la presidenta de Casa47, Leire Iglesias. Colegio Oficial de Arquitectos.

10:00h.- València.- FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se reúne con el ministro de Hacienda, Arcadi España. Palau de la Generalitat (Texto) (Foto)

11:15h.- València.- DIÁLOGO SOCIAL.- El ministro de Hacienda se reúne con el secretario general de UGT-PV, la secretaria general de CCOO-PV y el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Delegación del Gobierno, plaza del Temple, 1 (Texto) (Foto)

14:45h.- Madrid.- TRANSPORTE AÉREO.- Ecologistas en Acción celebra una jornada en el Congreso sobre ampliaciones de aeropuertos en España.

17:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Comparecencias en la Comisión de Vivienda del Congreso de Concepción Pilar Barrio del Olmo, presidenta del Consejo General del Notariado; Alberto Martínez Lacambra, director general del Centro Tecnológico del Notariado; Gerardo Roger Fernández Fernández, arquitecto y urbanista; Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) para opinar sobre la proposición de ley de urbanismo y vivienda del PP. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:30h.- Madrid.- PROPIEDAD INTELECTUAL.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, abre la ceremonia de entrega de la V Edición de los Premios de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a las mejores invenciones protegidas mediante derechos de Propiedad Industrial. Escuela de Organización Industrial (EOI).

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:30h.- Madrid.- JUSTICIA PREVARICACIÓN.- EL Tribunal Supremo ha citado al diputado de Sumar en Comú Podem Felix Alonso Cantorné como investigado por un presunto delito de prevaricación en relación con la adjudicación directa de contratos a varias empresas cuando era alcalde de Altafulla (Tarragona) entre 2011 a 2019. También comparecerán diez testigos. Tribunal Supremo (Texto)

10:00h.- Madrid.- TERRORISMO YIHADISTA.- La Audiencia Nacional reanuda el juicio a once acusados de captar a menores en Melilla para el yihadismo, entre ellos el imán de una mezquita, para los que la Fiscalía pide entre 9 y 15 años de prisión. C/ Génova

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- ETA JUICIO.- La Audiencia Nacional prevé dejar visto para sentencia el juicio a 17 acusados de enaltecimiento del terrorismo por el 'ongi etorri' (homenaje de bienvenida) al etarra Ibai Aginaga en su pueblo natal, Berango (Vizcaya), al quedar libre en 2022 tras cumplir 20 años de cárcel, para quienes la Fiscalía pide en sus conclusiones provisionales penas de hasta dos años y nueve meses de prisión. C/ Límite esquina con c/ Mar Cantábrico. (Texto)

11:00h.- San Sebastián.- CÁRCEL SAN SEBASTIÁN.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el lehendakari, Imanol Pradales, intervienen en el acto de inauguración de la nueva cárcel donostiarra de Zubieta. (Texto) (Foto)

11:00h.- Madrid.- ÍÑIGO ERREJÓN.- El juez que investiga a Elisa Mouliaá por presuntas calumnias contra Íñigo Errejón ha citado a la actriz para que declare por tercera vez, advirtiéndole de que podría ser detenida si no comparece, mientras ella ha dicho que está en el extranjero e intentará conectarse por videollamada. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto) (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Ávila.- FUERZAS SEGURIDAD.- La secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, clausura este lunes la segunda edición del máster universitario en Seguridad y Función Policial, en la Escuela Nacional de Policía, en Ávila Escuela Nacional de Policía (Texto) (Foto)

13:30h.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro, por vía telemática, con los contingentes españoles desplegados en Eslovaquia.

14:30h.- Madrid.- PODER JUDICIAL.- La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, recibe el título der 'Gallega del Año' que le concede el Club de Periodistas Gallegos en Madrid. Hotel Preciados.

16:00h.- Madrid.- JUSTICIA REFORMAS.- La portavoz del grupo parlamentario popular, Ester Muñoz, abre la jornada 'La justicia en el siglo XXI: un año de la ley de eficiencia' y que clausura la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

17:15h.- Madrid.- GOBIERNO DEFENSA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene una videollamada con el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, sobre el programa conjunto FCAS.

18:00h.- Madrid.- BEGOÑA GÓMEZ.- El juez Juan Carlos Peinado ha convocado la vista preliminar de cara al futuro juicio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y a los otros dos investigados por presunta corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida. Juzgados de Plaza de Castilla. (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00h.- Madrid.- SEGURIDAD MEDALLAS.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside el acto de entrega de las Medallas al Mérito de la Seguridad. Claustro de los Jerónimos del Museo del Prado. C/ Ruiz de Alarcón. (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- SANIDAD ESTATUTO.- Nueva semana de huelga de médicos y manifestación frente a la sede del Ministerio de Sanidad para protestar por el estatuto marco. (Texto)

10:00.- Madrid.- GOBIERNO CIENCIA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presenta, junto a las ministras de Ciencia e Igualdad, el programa ‘Somos. Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud’.

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO SOCIEDAD.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene en la reunión de la Comisión de Asistencia al Delegado del Gobierno en Madrid, en la Oficina de Extranjería en Madrid. Previamente, visita las instalaciones de la Oficina de Extranjería.

10:00h.- Algeciras (Cádiz).- PASO ESTRECHO.- La Operación Paso del Estrecho 2026 (OPE) arranca este lunes para acoger, hasta el próximo 15 de septiembre , el mayor tránsito intercontinental de personas y vehículos, con más de 3,5 millones de viajeros y más de 850.000 vehículos. Puerto de Algeciras (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- DÍA REFUGIADO.- Presentación del XXIV Informe Anual 'Las personas refugiadas en España y en Europa' de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Consejo General de la Abogacía Española. Paseo de Recoletos, 13.

11:00h.- Madrid.- GOBIERNO SOLIDARIDAD.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, inaugura el acto de entrega de Cruces de Oro de la Solidaridad Social.

11:00h.- Madrid.- PREMIO CONSTITUCIÓN.- El rey preside la entrega del VI Premio 15 de junio a los valores constitucionales, al periodista Miguel Ángel Aguilar, promovido por la entidad España Juntos Sumamos. Sala Constitucional. Congreso de los Diputados (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

11:00h.- Madrid.- DANA SENADO.- El excomisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana en Valencia, José María Ángel Batalla, comparece ante la comisión investigadora de la tragedia en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría. (Texto) (Foto)

11:30h.- Almería.- GUÍA REPSOL.- Presentación de la nueva edición de verano de Soletes Guía Repsol. Diputación de Almería.

15:30h.- Madrid.- DANA CONGRESO.- La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, comparece ante la comisión de la dana de la Comunidad Valenciana en el Congreso de los Diputados. (Texto) (Foto)

16:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Comparecencia de Gemma Pinyol-Jiménez, experta del Consejo de Europa, en la ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno Congreso de los Diputados

18:00h.- Madrid.- GOBIERNO SOCIEDAD.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, comparece, a petición propia, en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso.

CULTURA Y TENDENCIAS

Cuacos de Yuste (Cáceres).- FUNDACIÓN YUSTE.- Reunión del Patronato de la Fundación de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en el que se aprobará el nombramiento de Fernando Pizarro, exalcalde de Plasencia, como director, en sustitución de Juan Carlos Moreno.

Madrid.- CINE FÚTBOL.- Tom Holland, protagonista de 'Spider-Man: Brand New Day', visitará la Plaza Selección, en la madrileña Plaza de Colón, el próximo 15 de junio, antes del partido que enfrentará a España y Cabo Verde. Plaza de Colón.

19:00h.- Madrid.- PHOTESPAÑA CELMA.- PhotoEspaña presenta 'Columna', de Sonia Celma, el proyecto ganador del programa Descubrimientos PHE25, el visionado de porfolios del festival. Colegio oficial arquitectos de Madrid. Hortaleza, 63,

19:30h.- Madrid.- PREMIOS GODOT.- Los premios Godot de las artes escénicas de Madrid celebran su quinta edición en la que están nominados entre otros los actores Oriol Pla e Irene Escolar, la bailaora Rocío Molina y el dramaturgo y director Pablo Messiez y en los que el actor Carlos Hipólito recogerá el Godot de Honor Teatro Pavón (Texto)

20:00h.- Madrid.- BAD BUNNY.- Concierto final de Bad Bunny tras nueve actuaciones previas en el estadio Metropolitano de Madrid. Estadio Metropolitano (Texto)

EFE

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