Miles de aficionados reciben al Málaga antes de su trascendental partido por el ascenso

Málaga, 14 jun (EFE).- Varios miles de hinchas del Málaga se congregaron en las afueras del estadio de La Rosaleda en un espectacular recibimiento al autobús del equipo en las horas previas a la ida de la final por el ascenso a LaLiga EA Sports ante el Almería.

Antes de las 19:00 horas, la recta de Tribuna de La Rosaleda, en la Avenida de La Palmilla, y toda la esquina hacia la Avenida Luis Buñuel rebosaban de aficionados, más aún cuando la expedición malaguista llegó sobre las 19:20 horas.

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Este recibimiento al autocar del equipo que organizaron los aficionados del Málaga ha superado en multitud, decibelios y expectación a otros anteriores, dada la importancia de la cita.

Las bengalas y los botes de humo de color blanco y azul, además de los cánticos, las pancartas, el bufandeo y la participación musical previa de la Banda del Cautivo, la cofradía más simbólica de la Semana Santa malagueña, sirvieron de liturgia.

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Desde el interior del estadio, en las alturas, acompañaban en los cánticos algunos jugadores del Málaga no convocados con sus familiares, amigos y trabajadores del club, e incluso exjugadores del equipo que quisieron acercarse a animar, como Roberto Fernández, delantero cordobés del Espanyol.

Se respira mucha ilusión en Málaga estos días. En juego hay un ascenso a la máxima categoría, que los malacitanos no pisan desde que descendieran en la temporada 2017/18, ocho años de larga espera y haber tocado fondo.

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Tras descender en 2023 a Primera Federación y regresar a Segunda un año después mediante un play off de infarto, el equipo entrenado por Juan Francisco Funes está a dos partidos de acompañar a Deportivo y Racing como nuevos equipos de LaLiga la próxima campaña. EFE

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