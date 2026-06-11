La Policía Nacional pone en marcha la operación Minerva con motivo del Paso del Estrecho

Ceuta, 11 jun (EFE).- La Policía Nacional ha puesto en marcha la operación Minerva en la que intervendrán hasta 137 efectivos para controlar el tránsito de personas y vehículos por los puertos de Ceuta, Algeciras y Tarifa (Cádiz).

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, se trata de un operativo liderado por este cuerpo y coordinado por la Agencia Frontex que se desarrollará hasta el próximo 2 de septiembre.

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El objetivo principal de este dispositivo es hacer frente a los retos de la migración y la gestión policial en las fronteras de los puertos de Algeciras, Ceuta y Tarifa.

Además de 35 agentes españoles, en este dispositivo participan efectivos de otros 15 Estados miembros como Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía y Suecia.

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En la edición de 2025 se realizaron 2.641 actuaciones policiales con 205 detenciones, 136 señalamientos por terrorismo y 85 denegaciones de entrada.

Entre los principales objetivos de este año destaca el control de los flujos migratorios, la lucha contra la delincuencia transfronteriza y el terrorismo internacional.

La captación de información durante la operación es relevante para la lucha contra estas actividades delictivas al reforzar y orientar la actividad investigadora de carácter operativo, especialmente en lo relativo al tráfico ilegal de personas.

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Esta operación se enmarca dentro de las actividades operativas coordinadas por la agencia Frontex en la frontera marítima exterior del Mediterráneo occidental.

Los países participantes aportan un total de 137 efectivos con diferentes perfiles, como expertos en documentos falsos, en detección de delitos o de primera línea del paso fronterizo, entrevistadores, guías caninos y oficiales de apoyo y coordinación de Frontex. EFE

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