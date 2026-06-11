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Gobierno ve en el acto del papa en Arguineguín "un espaldarazo" a su política migratoria

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Madrid, 11 jun (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el acto que tiene previsto celebrar el papa León XIV en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, es "un espaldarazo a la política migratoria del Gobierno de España" y un acto que honra los procesos migratorios.

En una entrevista en TVE recogida por EFE, Saiz ha dicho que el acto que el papa celebrará este jueves en el muelle de Arguineguín, donde está previsto que se reúna con unos 2.000 asistentes, entre los que se encuentran alrededor de un millar de migrantes, es un acto "cargado de simbolismo".

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"Es un espaldarazo, a mi entender, a la política migratoria del Gobierno de España, pero fundamentalmente es un acto que honra los procesos migratorios", ha subrayado la ministra.

También ha destacado que el mensaje del papa pone en el centro el humanismo y la dignidad humana que toda persona tiene. "Ese mensaje indudablemente choca de manera clara y contundente con esa nefasta, con esa siniestra, prioridad nacional que pivota en los acuerdos de PP y Vox".

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Unos pactos y una prioridad nacional, ha subrayado la portavoz del Ejecutivo, que "atentan claramente con la prioridad moral" que pone en el centro el papa, cuando desde el humanismo "aplaude" una gestión migratoria "que nunca pierda de vista los derechos humanos y la dignidad de todas las personas".

Sobre el proceso de regularización extraordinaria, Saiz ha afirmado que el procedimiento se está desarrollando "con total normalidad". "Quedan todavía unos días hasta el 30 de junio, pero va a dar respuesta a los deseos de mucha gente que por fin van a tener derechos y que van a dejar de estar invisibilizados por la sociedad".

Preguntada por la entrada de Vox en varios gobierno autonómicos en los que va a asumir competencias sobre menores migrantes, la ministra ha reconocido que le preocupa "muchísimo" porque ya se conocen las "exigencias" que Vox ha puesto al PP "en cuanto a restringir fondos destinados a las entidades que hacen este trabajo".

"El otro día vimos cómo la bancada del PP y Vox en el Congreso aplaudía el discurso de León XIV. Los aplausos no transforman vidas, lo que transforma son las leyes justas que ponen en el centro a las personas. Y el PP y Vox, con su prioridad nacional, están en contra, así que desde luego me preocupa", ha aseverado. EFE

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