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CC pregunta si se puede aplaudir al papa y aplicar las políticas migratorias actuales

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Madrid, 11 jun (EFE).- La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha cuestionado este jueves la actuación de la Unión Europea, el Gobierno y las comunidades autónomas en materia de inmigración y ha llamado a la reflexión sobre "si se puede aplaudir el discurso del papa y luego actuar como se está actuando".

"No se puede defender una cosa y la otra", ha advertido Valido en los pasillos del Congreso al ser preguntada por la visita que inicia este jueves León XIV a las islas Canarias sobre la que ha dicho que será "un momento más que histórico".

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"Más que histórico, será muy especial que el papa acuda a Canarias a conocer nuestra realidad migratoria con la que convivimos desde hace décadas y que no va a acabar por muchas soluciones milagrosas que nos quieran vender algunos", ha advertido.

Valido ha criticado el nuevo pacto europeo sobre migración y asilo, que entra en vigor este viernes y que, en su opinión, va a poner más difícil a los migrantes la posibilidad de integración y reconocimiento de sus derechos.

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Ha denunciado además que las comunidades autónomas no tengan aún información sobre cómo se va a aplicar, así como los pactos autonómicos de PP y Vox que niegan la llegada de "un solo inmigrante más".

"Todo esto es absolutamente contrario a lo que venimos aplaudiendo del discurso del papa", ha recalcado la diputada.

El portavoz del PSOE, Patxi López, también ha hablado en los pasillos del Congreso sobre la visita del papa a Canarias y su lema "Alza la mirada y acoge", que amplía al acogimiento el eslogan que ha marcado su presencia en Madrid y Barcelona para poner el foco en la inmigración.

Preguntado si el nuevo eslogan tiene un carácter político, López, ha contestado que "todo es política".

Ha incidido en que así fue su presencia el lunes en el Congreso, porque hizo un discurso que tenía que ver con la moral y la ética, pero también con la política, porque cuando León XIV habla de poner en el centro al ser humano, "también es política", ha afirmado. EFE

(vídeo) (audio)

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