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Alquilar una vivienda consume el 35 % de los ingresos familiares, un 10 % más que comprar

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Madrid, 11 jun (EFE).- Acceder a una vivienda en alquiler consumió el 35 % de los ingresos netos de una familia media en España durante el primer trimestre del año, mientras que la compra requirió el 25 %, sin considerar el ahorro previo necesario para obtener financiación.

Según un estudio elaborado por el portal inmobiliario Idealista, que cuenta con más de 1.100.000 anuncios de pisos y casas en venta o alquiler, ocho capitales superaron el 30 % de esfuerzo que los especialistas fijan como límite recomendable para el alquiler de una vivienda de dos habitaciones.

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Barcelona y Palma encabezaron la clasificación, al exigir el 41 % de los ingresos medios de una familia, seguida de Málaga, con un 39 %; Valencia y Madrid, con un 38 %; y Alicante, con un 35 %.

Por el contrario, Jaén, Ciudad Real, Melilla y Huesca fueron las capitales con menor esfuerzo para acceder al alquiler, al requerir el 19 % de los ingresos familiares. Tras ellas se situaron Palencia, Teruel y Cáceres, con un 20 %.

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Por provincias, Málaga fue la exigió un mayor esfuerzo, con el 49 % de los ingresos familiares, por delante de Baleares (45 %), Barcelona (38 %), Madrid (37 %), Valencia (37 %) y Santa Cruz de Tenerife (36 %).

En cuanto a la compra de vivienda, Palma, Málaga, San Sebastián y Madrid presentaron tasas de esfuerzo superiores al 30 % recomendado, según indica el portal en un comunicado.

Por el contrario, las ciudades con menor esfuerzo fueron Lleida, Melilla y Huesca, donde adquirir una vivienda supuso solo el 12 % de los ingresos familiares.

En el ámbito provincial, Baleares y Málaga lideraron la clasificación, con un esfuerzo del 43 % en ambos casos, seguidas de Santa Cruz de Tenerife (34 %), Alicante (29 %), Madrid (26 %) y Las Palmas (26 %), mientras que Ciudad Real, Cuenca y Teruel se situaron en el extremo opuesto, con un 10 %. EFE

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