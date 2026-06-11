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El exedil de València Jorge Bellver, imputado en caso Azud, ingresado por un ictus

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València, 11 jun (EFE).- El hasta ayer director general de Transparencia de la Generalitat Valenciana y exconcejal del PP en el Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, se encuentra ingresado en un centro hospitalario tras sufrir un ictus la tarde de este miércoles, según han informado a EFE fuentes cercanas al ex alto cargo.

Bellver puso ayer su cargo a disposición del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, tras confirmarse su imputación en el caso Azud por parte de la Audiencia Provincial de Valencia, que investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos en el consistorio de València para favorecer la adjudicación de contratos entre los años 1999 y 2013.

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El ex alto cargo de la Generalitat también envió ayer una misiva al Partido Popular de la Comunitat Valenciana en la que solicitaba la suspensión temporal como militante hasta que se esclarezcan los hechos por los que se le juzgan. EFE

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