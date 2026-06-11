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Cuatro detenidos por robar a personas mayores con el método del ´abrazo cariñoso´

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Málaga, 11 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en el robo mediante el método del ´abrazo cariñoso´, operación que se ha saldado con la detención de cuatro personas que presuntamente operaban en las provincias de Málaga, Valencia, Alicante y Murcia.

Los ahora detenidos no dudaban en utilizar la violencia física contra personas mayores y de especial vulnerabilidad, con dificultades motoras, para consumar sus robos, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

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La autoridad judicial ya ha decretado prisión para los presuntos autores a los que se les atribuye ocho delitos de robo y trece de hurto en diferentes localidades malagueñas y otros diez hechos delictivos en poblaciones de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Los investigadores observaron cómo en poblaciones de la comarca de Antequera (Málaga) se había producido un incremento de las denuncias por delitos contra el patrimonio cometidos sobre personas de avanzada edad o con discapacidad.

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Estos hechos tenían unas características similares. Una mujer joven se acercaba a su víctima con la excusa de avisarle de una mancha en la ropa o, supuestamente, para saludarla porque llevaba mucho tiempo sin verla, momento en el que aprovechaba para abrazarla y robar las joyas que portara.

En la localidad malagueña de Almargen, una mujer que hacía uso de un andador fue asaltada para robarle una cadena de oro. Al intentar evitar el delito, dentro de sus posibilidades físicas, la víctima fue agarrada por el cuello y arrojada al suelo, lo que le provocó lesiones graves por fracturas óseas.

Durante las pesquisas se identificó a las cuatro personas que integraban este grupo criminal y se las detuvo en Villanueva del Trabuco (Málaga) y Loja (Granada), por su presunta autoría de los delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos contra el patrimonio, contra la seguridad del tráfico y lesiones. EFE

(Vídeo)

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