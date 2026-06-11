La Bolsa española sube el 0,13 % a la espera del BCE y mientras siguen los ataques en Irán

Madrid, 11 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con un alza del 0,13 %, en una sesión en la que el principal foco de atención será la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), de la que el mercado espera la primera subida de tipos de interés en casi tres años por el aumento de la inflación.

Asimismo, los inversores siguen atentos a la evolución del precio del crudo brent, que este jueves sube el 0,50 %, hasta los 93,58 dólares, tras el anuncio de Irán del cierre del estrecho de Ormuz ante los nuevos ataques de Estados Unidos.

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En este contexto, el IBEX 35, el principal selectivo español, ha abierto con esa subida del 0,13 %, hasta los 18.166 puntos. Las ganancias del año son del 4,93 %. EFE

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