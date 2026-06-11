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Detenido por la muerte del hombre desaparecido en Badajoz facilitó localización del cuerpo

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Badajoz, 10 jun (EFE).- El hombre detenido por la muerte del varón desaparecido desde el pasado domingo en Badajoz facilitó en uno de los interrogatorios que le realizó la Policía Nacional la localización del cuerpo, hallado la tarde de este miércoles en la barriada pacense de Tulio.

Según fuentes judiciales consultadas por EFE, el detenido, que estaba como franquiciado en un establecimiento de la barriada de Suerte de Saavedra, pasará presumiblemente a disposición judicial este viernes.

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La Policía Nacional no ha reconocido este extremo, pero sí ha expresado que en las próximas horas se llevarán a cabo las investigaciones necesarias para dejar todo bien cerrado de cara a la puesta a disposición judicial del varón.

Desde la Plataforma Adonay, especializada en desapariciones, se ha confirmado que “en el entorno de los allegados y de los familiares se expresa que el autor de los hechos se derrumbó en un segundo interrogatorio con la Policía Nacional”, momento en el cual facilitó la zona donde se encontraba el cadáver.

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Esta asociación ha participado en las labores de búsqueda “por todos lados” para intentar localizar al varón y en apoyo a la familia “en unos momentos tan difíciles”.

Por su parte, la firma propietaria del establecimiento ubicado en Suerte de Saavedra ha aclarado, a través de las redes sociales, que el propietario del local nada tiene que ver con este hecho ya que lo había arrendado al detenido.

Según las fuentes consultadas por EFE, el detenido tendría una orden de desahucio para que dejara el local, cuyo juicio en este marco se celebrará previsiblemente el próximo octubre.

Por otro lado, está previsto que el cuerpo del fallecido se entregue este jueves a la familia, según estas fuentes.

En cuanto a la investigación de las causas de la muerte, podría estar relacionada con una deuda económica. EFE

jlr/fap/ros

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