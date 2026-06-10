El papa inicia su único trayecto en papamóvil por Barcelona para ir a la Sagrada Familia

Barcelona, 10 jun (EFE).- El papa León XIV ha iniciado en la confluencia de la avenida Diagonal y la calle Rosselló de Barcelona el único trayecto urbano que hará en papamóvil durante su visita a Cataluña, en este caso para dirigirse a la Sagrada Familia, donde presidirá una misa y bendecirá la Torre de Jesús.

El pontífice recorrerá en el vehículo papal un trayecto de cerca de un kilómetro por la calle Rosselló, entre Diagonal y Sardenya, a poca velocidad, hasta llegar a la Sagrada Familia.

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Lo hará arropado por las miles de personas que se han acercado hasta el Eixample barcelonés para poder saludar al santo padre, ya que esta será la única ocasión en que utilice el papamóvil por las calles de Barcelona.

Ayer usó este vehículo para dar una vuelta al Estadio Olímpico Lluís Companys durante la vigilia de oración y este miércoles por la mañana se ha subido a un 'buggy' para recorrer un tramo en la Abadía de Montserrat, desde el helipuerto hasta el monasterio.

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En presencia de los reyes; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Salvador Illa, y doce ministros, entre otras autoridades, Robert Prevost presidirá una misa solemne en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y posteriormente bendecirá la Torre de Jesús, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

La basílica ha repartido alrededor de 8.000 invitaciones para poder seguir estos actos, tanto en el interior de la iglesia como en el exterior, ya que en la calle Marina, frente a la fachada del Nacimiento, se han instalado pantallas gigantes que permitirán que miles de fieles puedan vivir en directo la ceremonia.

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La inauguración culminará con un espectáculo tecnológico de luz y color, creado especialmente para la ocasión, que iluminará la Torre de Jesús y el cielo de Barcelona en homenaje a la creatividad y visión de Antoni Gaudí. EFE

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