Espana agencias

Logroño conmemora el centenario del vuelo Madrid-Manila: 17.100 km y 18 etapas, en 1926

Guardar
Google icon

Logroño, 12 may (EFE).- El Ayuntamiento de Logroño ha conmemorado este martes el primer centenario del histórico vuelo entre Madrid y Manila en 1926, que recorrió cerca de 17.100 kilómetros en 18 etapas y que está considerado como una de las grandes gestas de la aviación española y mundial, uno de cuyos protagonistas fue el logroñés Eduardo González Gallarza.

El 5 de abril de 1926 despegaron del aeródromo madrileño de Cuatro Vientos las tres aeronaves Breguet XIX, que integraban la Escuadrilla Elcano, entre ellos el Elcano, pilotado por González Gallarza y con Joaquín Arozamena como mecánico, ha recordado durante este homenaje el cronista de Logroño, Federico Soldevilla.

PUBLICIDAD

Además, despegaron las aeronaves Magallanes, al mando del capitán Joaquín Loriga y con Eugenio Pérez como mecánico; y Legazpi, pilotado por Rafael Martínez y acompañado por Pedro Mariano Calvo.

Las dificultades mecánicas, meteorológicas y sanitarias marcaron el desarrollo de la expedición, y solo una de las aeronaves consiguió culminar el recorrido hasta Manila, la denominada Elcano, que alcanzó la capital filipina el 13 de mayo de 1926 tras recorrer cerca de 17.100 kilómetros en 18 etapas.

PUBLICIDAD

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que recordar lo que supuso esta hazaña “permite encarnar un futuro luminoso”, ya que recuerda que España, en toda su extensión, es “capaz de las más extraordinarias gestas”.

“Esta gesta nos invita a volar alto y, en momentos de muchas confrontaciones, a poner perspectiva sobre lo importante, que está en elevar lo humano a la categoría de universal, con independencia de las siglas políticas”, ha subrayado.

Sin embargo, en ocasiones, también “somos los primeros en ocultar la grandeza de estas gestas o en no darles la suficiente importancia”, como ejemplifica la fotografía que ha presidido este acto, de la llegada del helicóptero a Manilla con una bandera de Estados Unidos, a pesar de ser una hazaña “profundamente española”, ha relatado.

Durante el acto se ha entregado una réplica de la placa conmemorativa de esta hazaña, localizada en la fachada del Mercado de San Blas, a la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Vuelo Madrid-Manila, Concepción Andrés; y al delegado de Defensa en La Rioja, el coroneal Pedro José Fernández. EFE

sjf/alg/ram

(Foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PP reprobará mañana a Aagesen en el Senado por el apagón y se convertirá en la novena ministra invitada a dimitir

El PP reprobará mañana a Aagesen en el Senado por el apagón y se convertirá en la novena ministra invitada a dimitir

El Atlético, con Musso de portero y Griezmann y Lookman en el ataque

Infobae

Feijóo pide explicaciones a Zapatero por las "acusaciones" sobre un supuesto blanqueo de capitales: "Lo sabremos todo"

Feijóo pide explicaciones a Zapatero por las "acusaciones" sobre un supuesto blanqueo de capitales: "Lo sabremos todo"

2-3. El Levante asalta Balaídos y dormirá fuera del descenso

Infobae

Feijóo defiende la estabilidad de Juanma Moreno frente a la "decadencia" de Pedro Sánchez

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Quién es Fernando Clavijo, el discreto presidente de Canarias que pasó a protagonista de la crisis del hantavirus por las “ratas nadadoras”

Koldo García denuncia ante el Supremo un trato “discriminatorio” por seguir en la cárcel mientras Víctor de Aldama está en libertad

El Supremo confirma la condena a 22 años de cárcel a una inquilina por asesinar a la presidenta de su comunidad de vecinos para evitar que descubriera sus deudas

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

ECONOMÍA

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

El hambre de los fondos buitre por el ‘ladrillo’ español se agudiza: la inversión inmobiliaria se dispara un 56% de enero a marzo

Bruselas se posiciona con España y facilitará a los Estados aplicar impuestos extraordinarios a empresas con “beneficios escandalosos”

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

DEPORTES

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta

Florentino anuncia cuándo serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid: “Que se presente quien quiera”