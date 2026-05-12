Logroño conmemora el centenario del vuelo Madrid-Manila: 17.100 km y 18 etapas, en 1926

Logroño, 12 may (EFE).- El Ayuntamiento de Logroño ha conmemorado este martes el primer centenario del histórico vuelo entre Madrid y Manila en 1926, que recorrió cerca de 17.100 kilómetros en 18 etapas y que está considerado como una de las grandes gestas de la aviación española y mundial, uno de cuyos protagonistas fue el logroñés Eduardo González Gallarza.

El 5 de abril de 1926 despegaron del aeródromo madrileño de Cuatro Vientos las tres aeronaves Breguet XIX, que integraban la Escuadrilla Elcano, entre ellos el Elcano, pilotado por González Gallarza y con Joaquín Arozamena como mecánico, ha recordado durante este homenaje el cronista de Logroño, Federico Soldevilla.

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Además, despegaron las aeronaves Magallanes, al mando del capitán Joaquín Loriga y con Eugenio Pérez como mecánico; y Legazpi, pilotado por Rafael Martínez y acompañado por Pedro Mariano Calvo.

Las dificultades mecánicas, meteorológicas y sanitarias marcaron el desarrollo de la expedición, y solo una de las aeronaves consiguió culminar el recorrido hasta Manila, la denominada Elcano, que alcanzó la capital filipina el 13 de mayo de 1926 tras recorrer cerca de 17.100 kilómetros en 18 etapas.

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El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha destacado que recordar lo que supuso esta hazaña “permite encarnar un futuro luminoso”, ya que recuerda que España, en toda su extensión, es “capaz de las más extraordinarias gestas”.

“Esta gesta nos invita a volar alto y, en momentos de muchas confrontaciones, a poner perspectiva sobre lo importante, que está en elevar lo humano a la categoría de universal, con independencia de las siglas políticas”, ha subrayado.

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Sin embargo, en ocasiones, también “somos los primeros en ocultar la grandeza de estas gestas o en no darles la suficiente importancia”, como ejemplifica la fotografía que ha presidido este acto, de la llegada del helicóptero a Manilla con una bandera de Estados Unidos, a pesar de ser una hazaña “profundamente española”, ha relatado.

Durante el acto se ha entregado una réplica de la placa conmemorativa de esta hazaña, localizada en la fachada del Mercado de San Blas, a la directora del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Vuelo Madrid-Manila, Concepción Andrés; y al delegado de Defensa en La Rioja, el coroneal Pedro José Fernández. EFE

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(Foto)

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