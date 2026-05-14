Los discos de la semana: Sech, Maluma y Malú... por si Drake nos deja congelados

Madrid, 14 may (EFE).- Con la única noticia sobre la salida de este trabajo del evento de hace unas semanas en Toronto, cuando ocultó la fecha de publicación entre bloques de hielo, el nuevo álbum de Drake podría convertirse en el gran estreno de esta semana discográfica con el permiso en el ámbito hispanohablante de Sech, Maluma y Malú.

El rapero llegado de los hielos canadienses, el que gobernó durante años a nivel global las escuchas en plataformas como Spotify, intentará recuperar su trono con este trabajo, el primero enteramente suyo desde 'For All The Dogs' (2023), y del que apenas han trascendido detalles, ni siquiera una confirmación plena de su salida este viernes.

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"Mucha música desde el corazón" es lo que, en palabras del propio artista colombiano, traerá este nuevo disco hecho con un enfoque más personal tras una "etapa muy feliz" en la que ha disfrutado de la vida cotidiana con su familia "como una persona normal y corriente".

Doce canciones nuevas dirigidas a su base de seguidores "más leal", así se presenta lo nuevo del cantante, compositor y productor de música urbana panameño, uno de los astros en la fusión del reguetón con otros géneros y que aquí cuenta con colaboraciones de artistas como Lucho RK y Jay Wheeler.

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El decimoquinto disco de estudio de la madrileña llega, según su discográfica, en uno de los "momentos más profundos, libres y conscientes" de toda su carrera, que comenzó precisamente cuando esta tenía 15 años. Reconciliándose con aquella niña, canta sobre curar cicatrices y al amor propio en temas escritos por artistas como Luis Fonsi, Vanesa Martín o Beret, entre otros.

Cuando todo alrededor parece diseñado por otros, es el momento de construir espacios propios. Desde esa premisa llega el nuevo álbum de la banda gallega más venerada del 'indie', que en cuanto a sonido sigue apostando por el volumen y el ruido como forma de convertir la música en una realidad incómoda a cuestionar.

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Considerado uno de los grandes guitarristas de la historia, miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, este álbum es un pequeño milagro que llega 16 años después de su último trabajo de canciones originales, después de que en 2014 le diagnosticaran una enfermedad muscular degenerativa y él decidiera seguir adelante hasta que el cuerpo aguantara.

El nuevo álbum de la mexicana llega en paralelo con su primer libro, con el que comparte título y que recorre sus memorias de infancia y juventud. Prendido quizás de esos recuerdos, el disco presenta su aproximación a la música popular de su país, con colaboraciones como las de Natalia Lafourcade o Yahritza y Su Esencia.

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Ahora como quinteto, esta formación nacida en 2020 en Talavera de la Reina (Toledo) entrega su tercer disco de estudio ya, que ha sido grabado junto a Guille Mostaza como productor, "más allá de modas y etiquetas, sin la obligación de encajar y sobre todo sin necesidad de agradar".

Entre el rock, el hip-hop y el pop alternativo, entre Yung Beef, Gorillaz, Thundercat, Charly García o Outkast, tan diversas son las influencias del artista vasco-argentinmo que cita su compañía ante este nuevo trabajo que coge el testigo a su debut de hace cuatro años ya, 'Aupa carajo'.

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Con más de 30 años ya de carrera a la espalda, el que quizás es el jamaicano más famoso después de Bob Marley ha apostado siempre por sí mismo a la hora de asumir riesgos creativos, de ahí el título de este trabajo que en sus 13 canciones evita encasillarse en un único género a partir de las tradiciones de su país.

Familia, recuerdos que pesan y acompañan y errores que enseñan. La formación de reggae del músico vitoriano Ander Valverde es una reflexión "en ese territorio entre los treinta y muchos y los cuarenta y pocos, donde todo empieza a coger forma".

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"Ser músico de gira profesional me ha brindado un estilo de vida a veces complicado y, en muchos sentidos, bastante peligroso", ha relatado el músico estadounidense sobre el núcleo en torno al cual reflexiona en este álbum, producido con la ayuda de Aaron Dessner y que incluye aportaciones de compañeros como Justin Vernon (BonIver) o Lucinda Williams entre muchos otros.

Tercer disco de estudio para esta británica, que ha sido coproducido junto al dos veces ganador del Grammy Ian Fitchuck y reflexiona "sobre cómo el amor adecuado puede ayudar a sanar los errores del pasado".

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Este artista, compositor y productor ganador de un Grammy fusiona en este álbum elementos de la música americana con la música tradicional persa de su infancia, rodeado de amigos y compañeros de profesión como la cantante Clairo en el tema 'Hardy'. EFE