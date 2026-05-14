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La propuesta de Educación deja fuera la recuperación salarial del profesorado valenciano

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València, 14 may (EFE).- La propuesta presentada este jueves por la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana a los sindicatos en la reunión de la mesa sectorial, en la cuarta jornada de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, deja fuera la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, según han informado los sindicatos.

Al conocerse este extremo, el profesorado concentrado a las puertas de la Conselleria ha comenzado a gritar "vergonya" (vergüenza) y "consellera dimissió" (consellera dimisión), acompañados de pitos y sonido de tambores.

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En la reunión, que ha comenzado a las 9:10 horas con la presencia, por parte de la Conselleria, de su titular, Carmen Ortí, del secretario autonómico de Educación y de todos los directores generales, y de los representantes sindicales, se ha presentado una propuesta que sí habla de otras reivindicaciones, como la reducción progresiva de los ratios, trece puntos de simplificación burocrática y formación en valenciano en zonas de predominio lingüístico castellano, pero que no contempla la recuperación salarial del profesorado ni mejoras concretas en plantillas.

Profesores en huelga han protagonizado una pitada al inicio de la reunión convocada para las 9:00 horas de este jueves entre la Conselleria de Educación y los sindicatos de docentes en la cuarta jornada de la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, en la que los representantes sindicales esperan un preacuerdo "mínimamente satisfactorio" para poder avalarlo.

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Los docentes se han ido congregando a las puertas de la Conselleria y minutos antes de la hora prevista para el encuentro entre los representantes sindicales y el equipo de Educación han entrado en el recinto para presionar con pitos y gritos de "consellera dimissió", ataviados con camisetas verdes y petos fluorescentes.

El coordinador de Acció Sindical del STEPV,sindicato sectorial mayoritario, Marc Candela, ha manifestado que esperan una propuesta integral de medidas y condiciones para el profesorado con la que "como mínimo", puedan seguir negociando, y ha recordado que un acuerdo tendrá que ser avalado por los docentes en huelga. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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