El empleo extranjero marca récord con 3,2 millones de ocupados tras sumar 96.684 en abril

Madrid, 14 may (EFE).- La Seguridad Social ha registrado un nuevo récord de afiliados extranjeros con 3,24 millones de ocupados de media en abril, tras sumar 96.684 en el mes con el tirón del empleo por la Semana Santa.

Según los datos facilitados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el empleo foráneo suma 250.939 afiliados en la comparativa interanual, lo que supone un ritmo de crecimiento del 8,4 % frente al 2,4 % del empleo total.

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"El éxito de nuestro mercado laboral va de la mano del incremento de la afiliación de extranjeros en nuestro sistema de Seguridad Social, ya que ya representan el 14,7 % de los cotizantes", ha subrayado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una nota.

Al detalle del empleo en abril, el mayor incremento se dio en hostelería, seguido del sector agrario y actividades artísticas, deportivas y de entretenimiento.

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Por sexo, el empleo avanzó a ritmo similar con 46.990 afiliadas más, hasta superar por primera vez los 1,4 millones, y 49.694 ocupados más, rozando los 1,85 millones de afiliados.

"La presencia de mujeres trabajadoras procedentes de otros países avanza en el conjunto y representa el 43,1 % del total de trabajadores foráneos", destaca la Seguridad Social.

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Por origen, cerca del 30 % de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea (UE).

Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social y supera ya los 400.000 cotizantes (404.402).

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Le sigue Rumanía (346.719), Colombia (275.695), Venezuela (224.428), Italia (214.970), China (129.207), Perú (109.146) y Ucrania (81.707).

De estas nacionalidades, destaca el incremento de los afiliados venezolanos, que se han multiplicado por 10 en la última década.

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Seguridad Social también detalla que, si en el conjunto de la afiliación representan un 14,7 % de los trabajadores, la aportación de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en sectores como la hostelería, donde representan el 29,8 % de los afiliados, en agricultura (27,1 %) o en construcción, donde suponen el 24,6 %.

En el sistema especial del hogar son el 43,5 % y en el agrario, el 40,7 %.

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En cuanto al número de trabajadores autónomos ha crecido en 6.586 en el último mes, hasta los 512.653.EFE