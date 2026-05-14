Los huevos son un 14,7 % más caros que hace un año y las legumbres suben un 5 % en un mes

Madrid, 14 may (EFE).- La subida del precio de los huevos se ha moderado en abril pero, aún así, se han anotado un encarecimiento del 14,7 % en un año, al tiempo que legumbres y hortalizas frescas se han encarecido un 5 % en un solo mes y las frutas han bajado un 2,5 %.

Según el Índice de Precios al Consumo (IPC) que ha publicado este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE), la carne de ternera sigue también entre las categorías más inflacionistas en el último año, con un avance interanual del 13,3 %.

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En términos generales, los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han repuntado en abril un 2,6 % frente a los del mismo mes de 2025 y un 0,2 % respecto a marzo. EFE