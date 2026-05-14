'Guerra total', los inéditos de Chaves Nogales que tienen el vigor de 'A sangre y fuego'

Alfredo Valenzuela

Sevilla, 14 may (EFE).- Con el título de 'Guerra total' ha agrupado la editorial Renacimiento una serie de diez relatos sobre la Guerra Civil española de Manuel Chaves Nogales, ocho de los cuales son inéditos -los otros dos se habían publicado en una revista cubana- que poseen todo el vigor narrativo y la calidad literaria de su mítico libro 'A sangre y fuego' y que llegarán el lunes a las librerías.

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"Los cuentos son prodigiosos, muy buenos, y los ocho inéditos incluso superiores a los dos que ya se conocían", ha dicho a EFE Abelardo Linares, director de Renacimiento y quien ha hallado los nuevos textos, que califica como "inéditos" porque solo se habían publicado en la revista 'Madrid', de escasa distribución en la Francia del exilio republicano español, de la que no se conserva toda la colección y a la que no se le ha dedicado ningún estudio.

En esa revista, de la que Chaves Nogales fue "el director en la sombra" según la investigación de Abelardo Linares, se publicaron en los primeros meses de 1938 con la firma de escritores y periodistas del momento que, curiosamente, nunca habían escrito relatos -salvo dos de ellos, con nombres ficticios-

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Según Linares, Chaves Nogales recurrió a la argucia de firmar sus relatos con otros nombres para, por un lado, eludir represalias sobre su familia en territorio franquista y, por otro, dar la apariencia de que la revista contaba con numerosos colaboradores.

Los ocho cuentos inéditos se escribieron entre el otoño de 1937 y los tres primeros meses de 1938, unos meses después de la redacción de los que integran 'A sangre y fuego', como destaca Ignacio Martínez de Pisón en el prólogo de 'Guerra total', en el que califica de "magistrales" estas narraciones que ubica "entre los clásicos imprescindibles del siglo pasado".

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Ya avanzada la guerra, los relatos de 'Guerra total', en el campo republicano, "son -según Linares- mucho más políticamente correctos" que los de 'A sangre y Fuego', porque las víctimas son todas del campo republicano y los excesos proceden del ámbito franquista, si bien comparten por igual la violencia sin medida y la crueldad fraticida, a la vez que tratan de reflejar hechos reales.

En su valoración de la figura y la obra de Chaves Nogales, Linares va más lejos que Martínez de Pisón y dice que no conoce a ningún otro periodista del siglo pasado que posea los recursos literarios del sevillano ni que, aún en el campo anglosajón, diera una visión global y humana como la que es capaz de reflejar, por ejemplo, de los efectos de los bombardeos sobre Londres -Renacimiento ya prepara la edición de un libro de medio centenar de crónicas con ese tema-.

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Linares considera que la obra literaria de Chaves Nogales ya se conoce al completo -de hecho ha destacado por encima de todo "la sorpresa y la calidad" que ha supuesto el hallazgo de los relatos de 'Guerra total'- pero considera que "queda muchísimo por conocer" de su faceta periodística, de la cual su editorial también tiene en preparación un volumen de entre 600 y 800 páginas de crónicas y reportajes escritos desde Francia.

Entre otros curiosos apéndices -como un ataque franquista contra Chaves Nogales escrito con verdadera inquina y publicado en enero de 1938 o la reproducción fotográfica de las páginas de 'Madrid' con estos relatos-, la edición de 'Guerra total', que lleva dibujos de Josep Bartolí, se completa con un epílogo de casi 90 páginas de Abelardo Linares, en el que da cuenta de los pormenores de su pesquisa.

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Linares, que ha investigado en hemerotecas de Cuba, México, Colombia, Uruguay, Argentina y Chile -de América proceden buen número de los textos rescatados de Chaves Nogales en los últimos años- ha asegurado que "si se sabe qué buscar, las hemerotecas son de los lugares más divertidos del mundo", y que las investigaciones en ellas "tienen algo de novelesco, aunque sea de novela policíaca".

En efecto, el "epílogo" de Linares reúne más suspense, intriga y hallazgos sorprendentes que muchas narraciones de género y supone una pieza literaria en sí misma, en un digno colofón literario a la magnitud del hallazgo literario, periodístico e histórico de estos relatos olvidados. EFE

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(Foto) Recursos de archivo en EFEServicios: 8002641175