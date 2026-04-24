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Desarticulan una red criminal de distribución de billetes falsos en Murcia y Alicante

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Murcia, 24 abr (EFE.- La Policía Nacional ha detenido en Murcia a un hombre y una mujer, integrantes de una red criminal de distribución e introducción de billetes falsos de 200 euros en el circuito financiero, a través de establecimientos comerciales de las provincias de Murcia y Alicante.

Estos billetes han sido considerados por la Brigada de Investigación del Banco de España como una de las mejores falsificaciones realizadas en la Unión Europea.

La investigación, desarrollada de forma conjunta entre el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia y la Brigada de Investigación del Banco de España de la Comisaría General de Policía Judicial, se inició el pasado mes de octubre, tras detectarse tres billetes falsos de 200 euros en un establecimiento de alimentación de la ciudad de Murcia.

El trabajo de los investigadores permitió descubrir a dos vecinos de Murcia, miembros de una organización criminal compuesta por integrantes de un mismo clan familiar, quienes de forma coordinada actuaban en diversos establecimientos de alimentación, acompañados de menores.

Al menos en 19 establecimientos de Murcia, Alicante, Alcantarilla, Cartagena, Orihuela y Crevillente, elegidos en su mayoría por carecer de máquinas para la comprobación de la autenticidad de los billetes, se introdujeron estos billetes falsos de 200 euros.

El registro de la vivienda de los investigados, realizado con el apoyo de canes especializados en la detección de dinero, permitió obtener nuevos indicios e intervenir dinero que estaba oculto, así como numerosos efectos que habrían sido adquiridos de forma ilícita, como joyas o móviles de altas prestaciones.

Los dos detenidos han sido imputados por delitos de falsificación de moneda, en su modalidad de distribución, y pertenencia a organización criminal, y han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.EFE

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