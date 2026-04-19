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El Congreso vota esta semana a instancias de Podemos si hay que convocar un referéndum para salir de la OTAN

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Podemos llevará la próxima semana a votación en el Pleno del Congreso una iniciativa en la que pide la convocatoria de un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN y así como que se lleve a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la "renuncia expresa" de nuestro país a "la guerra como instrumento de política internacional".

Estos son dos de los puntos que ha incluido el partido morado en la moción consecuencia de la interpelación que su diputada Noemí Santana dirigió el pasado miércoles a la ministra de Inclusión, Seguridad Social, Migraciones y Portavoz, Elma Saiz.

En concreto, según el texto recogido por Europa Press, Podemos quiere que el Congreso inste al Ejecutivo a dar por finalizado el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa, firmado en 1988.

BASES FUERA

Y que, en consecuencia, cese toda actividad, presencia y operación militar de las fuerzas armadas de los Estados Unidos de América en las bases e instalaciones militares situadas en territorio español, incluidas expresamente la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

También demanda la reversión completa del mayor aumento del gasto militar de la historia de nuestro país que ha llevado a cabo el gobierno de coalición en el marco de los acuerdos de la Alianza Atlántica.

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