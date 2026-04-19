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Admitida la querella de una exedil del PP por presunto acoso contra el alcalde de Móstoles

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La Sección de Violencia sobre la mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, plaza nº 2, ha admitido a trámite la querella interpuesta por una exconcejala contra el alcalde de esta localidad madrileña, Manuel Bautista, y el Partido Popular por la presunta comisión de un delito de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos.

Así consta en una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que la jueza considera que procede la admisión de la querella presentada por el abogado Antonio Suárez-Valdés.

La magistrada expone que los hechos objeto de la querella presentan características que hacen presumir "la posible existencia de delitos de Acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos cuya instrucción corresponde a este órgano judicial".

"No estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido, es procedente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 757 y 774 de la citada ley procesal, instruir Diligencias Previas y practicar aquéllas esenciales encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el procedimiento aplicable", señala.

La admisión tiene lugar después de que la Fiscalía de Área de Móstoles-Fuenlabrada solicitara el impulso procesal de la querella contra Manuel Bautista y el Partido Popular.

La querella se presentó el pasado mes de febrero en los juzgados de Móstoles por parte de la exconcejal del Partido Popular en Móstoles tras denunciar internamente, sin éxito, una situación de presunto acoso a manos del regidor.

En la querella, la exedil atribuye al alcalde y al PP la presunta comisión de varios delitos, entre ellos acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.

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