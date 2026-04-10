Un fallecido y tres heridos, una menor, tras colisionar dos turismos en Ciudad Real

Toledo, 10 abr (EFE).- Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas, entre ellas una menor de cuatro años, tras la colisión frontal de dos turismos en Corral de Calatrava (Ciudad Real).

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el aviso se ha recibido a las 16:10 horas de este viernes por una colisión frontal entre dos vehículos en el kilómetro 7 de la carretera CM-4112.

Las mismas fuentes han precisado que en uno de los turismos viajaba un hombre de 60 años que ha fallecido, y cuyo cuerpo ha tenido que ser desencarcelado por los bomberos, y en el otro tres personas, entre ellas una niña de cuatro años que ha sido trasladada en helicóptero en estado grave al hospital de Toledo.

Los otros dos heridos son hombre y una mujer, ambos de 35 años, que han sido trasladados en UVI y ambulancia de urgencias, respectivamente, al hospital de Ciudad Real.

Además de los servicios sanitarios, han participado en el operativo Guardia Civil y los bomberos de Puertollano. EFE