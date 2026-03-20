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Feijóo reprocha a Sánchez no presentar presupuestos por la guerra: Ucrania los ha aprobado y está en guerra con Putin

El dirigente popular acusa al presidente del Ejecutivo de eludir la entrega de las cuentas estatales alegando la crisis internacional y compara la gestión española con la ucraniana, remarcando que allí sí lograron aprobarlas pese al conflicto bélico

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Alberto Núñez Feijóo, tras señalar que el Gobierno de Ucrania consiguió aprobar sus presupuestos en plena guerra con Rusia, rechazó el argumento del Ejecutivo español que atribuye el retraso de las cuentas estatales a la crisis internacional. Según publicó el medio original, Feijóo utilizó este ejemplo para cuestionar la explicación que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ofrecido públicamente sobre la demora en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado.

Tal como consignó la fuente, Sánchez afirmó desde Bruselas que el Gobierno está concentrado en las tareas “importantes y urgentes”, concretamente en la aprobación de un paquete de medidas para hacer frente a los efectos del conflicto en Irán. El Consejo de Ministros tiene previsto abordar, en la sesión de este viernes, una serie de iniciativas en respuesta a las consecuencias de dicha guerra.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que la entrega de los Presupuestos Generales del Estado se pospondrá. El Ejecutivo había asegurado que las cuentas serían aprobadas durante el primer trimestre del año, pero Montero argumentó que ahora “la prioridad” del Gobierno está centrada en negociar el decreto ley con el que se pretende mitigar el impacto del conflicto en Irán, según detalló la publicación original.

Mientras el Gobierno justifica el aplazamiento, Feijóo aprovechó su intervención para enfatizar la diferencia con el caso ucraniano. “Zelenski está en guerra con Putin. Sánchez está en guerra con la verdad”, señaló el líder del Partido Popular en una declaración difundida en la red social ‘X’, recogida por la fuente. Feijóo subrayó que, a pesar de que Ucrania enfrenta un conflicto armado, su Gobierno fue capaz de obtener el apoyo necesario en el parlamento —la Rada Suprema— para aprobar los presupuestos nacionales.

Según reportó el mismo medio, Feijóo realizó estas declaraciones tras participar en Bruselas en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE). Desde allí, criticó lo que definió como una situación de debilidad parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez y remarcó que la ausencia de cuentas públicas evidencia, a su juicio, que el Ejecutivo se ha convertido en un “zombi político”. El dirigente popular consideró que, en estas circunstancias, lo que sería “lógico” es que Sánchez convoque a elecciones generales.

La controversia por la presentación de los presupuestos estatales surge en medio de la inestabilidad generada por conflictos internacionales y el debate nacional sobre la respuesta gubernamental. Feijóo insiste en que la coyuntura actual, marcada tanto por la crisis en Irán como por la falta de mayoría estable en el Congreso, debería traducirse en un adelanto electoral, en lugar de un aplazamiento en la gestión presupuestaria.

El medio original recalcó que tanto Sánchez como Montero han reiterado el compromiso del Gobierno con las medidas de emergencia y el escudo social ante los efectos colaterales de la guerra, pero, según Feijóo, la comparación con la gestión ucraniana pone en evidencia otra realidad en el manejo político español.

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