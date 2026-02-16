Espana agencias

La hostelería tacha de "injerencia" el acuerdo del Gobierno y sindicatos para subir el SMI

Madrid, 16 feb (EFE).- El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, ha calificado de "injerencia" la firma del acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1 % en 2026, acordada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, y que rechaza la patronal CEOE-Cepyme.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, firma este lunes el acuerdo con los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, lo que permitirá que el SMI ascienda en 37 euros brutos mensuales.

En declaraciones a EFE en la Feria HIP, Álvarez ha recordado el papel de los convenios colectivos a la hora de establecer cuestiones como las subidas salariales y ha rechazo que en el acuerdo actual no esté incluida la patronal CEOE-Cepyme.

"Volvemos otra vez al error del principio (...) Los salarios en la hostelería siempre se acordaron en nuestros convenios, en los territorios donde los sindicatos, los trabajadores y los empresarios buscaban lo mejor para su territorio", ha dicho.

Todo lo que no sea una negociación entre empresarios y trabajadores, en las que haya un "externo", es un "error", ha reiterado, por lo que el acuerdo del Gobierno "no ayuda al sector".

"Si queremos tener una sostenibilidad social, tiene que haber una sostenibilidad económica. Siempre hemos tenido buenas conversaciones y buenas negociaciones con los sindicatos y creemos que esa tiene que ser la vía", ha reiterado.

Álvarez ha inaugurado este lunes la primera jornada de la feria  HIP (Horeca Professional Expo), que se celebra desde este lunes hasta el próximo miércoles en Ifema Madrid, por donde pasarán más de mil firmas expositoras y 700 ponentes.

Durante estas tres jornadas, HIP se convierte en el lugar donde "analizar lo que está pasando" en la hostelería y en el que conocer las transformaciones que está experimentando el sector.

En su intervención, el presidente de la patronal le ha pedido también al Gobierno que escuche al sector, a la vez que ha demandado el compromiso de las administraciones para elaborar un plan de choque que alivie el "gran problema" de rentabilidad "negativa".

La "inflación normativa" y los costes "disparados" golpean a una industria que, a pesar de ver aumentar su facturación, mantiene una tendencia de caída de la rentabilidad.

Ante estas transformaciones, Álvarez ha recordado que España es líder en el sector de la hostelería, un sector que necesita una triple sostenibilidad -económica, social y medioambiental- y que apuesta por su profesionalización.

"La innovación sale de las cocinas", ha subrayado Álvarez, que ha reiterado el lema de la patronal de "calles vivas" y la necesidad de tener un empleo y un turismo de calidad. EFE

