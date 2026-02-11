Espana agencias

A prisión por atracar gasolineras con vehículos robados y armado con una escopeta

Un hombre ha ingresado en prisión provisional acusado de atracar gasolineras de la provincia de Valencia con vehículos robados y armado con una escopeta, en compañía de otra persona, según ha informado Jefatura en un comunicado.

La Policía detuvo a estos dos hombres, de 46 y 47 años, acusados de sustraer vehículos con violencia para posteriormente perpetrar atracos en varias estaciones de servicio. Se les imputan, además, los delitos de tenencia ilícita de armas, atentado a agente de la autoridad, lesiones y delito contra la seguridad vial.

Agentes del grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia y del grupo de Policía Judicial de la Comisaría Local de Quart de Poblet han investigado los hechos, ocurridos en noviembre y diciembre de 2025, en los que los dos hombre presuntamente atracaron varias gasolineras de la provincia de Valencia, llegando incluso a emplear una escopeta de caza.

El primero de los hechos tuvo lugar el pasado 29 de noviembre, donde los dos sospechosos sustrajeron un vehículo en cuyo interior había una escopeta, diversa cartuchería y perros de caza. Los autores abandonaron a los canes en la carretera y uno de ellos fue atropellado. Posteriormente robaron con violencia en una estación de servicio de Sagunt.

Allí intimidaron con la escopeta sustraída y un arma blanca a empleados y clientes que se encontraban en el lugar, se apoderaron de unos 1.000 euros y teléfonos móviles. El vehículo sustraído fue localizado poco después en un desguace, por lo que fue recuperado junto a la escopeta.

El segundo atraco se produjo días después, el 1 de diciembre, cuando robaron un turismo en el aparcamiento de un supermercado de Xirivella. Los autores bajaron al conductor a la fuerza y lo tiraron al suelo, huyendo a bordo del coche sustraído. A continuación se desplazaron a una gasolinera de Bétera, donde intimidaron con armas blancas a los trabajadores y robaron unos 500 euros.

También amenazaron con un cuchillo en el cuello a varios clientes y les sustrajeron sus teléfonos móviles. El turismo robado fue localizado circulando en el municipio valenciano de Paterna y en el momento de darle al alto emprendió la huida. Ocasionó varios heridos en una colisión frontal con otro vehículo y abandaron a la carrera el lugar del accidente.

El 6 de diciembre los detenidos sustrajeron otro turismo en la Avenida Maestro Rodrigo de Valencia y lograron escapar a la carrera tras una persecución en la que acabaron abandonando el coche.

El último hecho tuvo lugar el 16 de diciembre en Quart de Poblet, cuando uno de los sospechosos sustrajo con violencia una furgoneta. Los agentes observaron lo ocurrido y se inició una persecución por varias calles de la localidad, en la que el autor embistió con el furgón a los policías, lo que les causó lesiones, así como daños en vehículos.

Finalmente los agentes lograron detenerlo. Días después, los investigadores arrestaron al segundo implicado y, previa autorización judicial, registraron su vivienda, donde recabaron más indicios de la participación de los sospechosos en los hechos delictivos.

Los detenidos, con numerosos antecedentes policiales, han pasado ya a disposición judicial y se ha decretado para uno de ellos el ingreso en prisión provisional.

Se suspenden varios cursos de armas de la Policía Nacional en Cádiz por falta de munición: “Diez cartuchos están dejando sin formación a los agentes”

La Guardia Civil solicita colaboración ciudadana para identificar a esta mujer, cuyos restos aparecieron en una maleta en Málaga en 2023

Feijóo asegura que el accidente de Adamuz era “evitable” y reprocha a Sánchez que no asuma su responsabilidad: “Su Gobierno se sentará en el banquillo”

La Audiencia de Madrid rechaza la nacionalidad de una menor, hija de sefardíes, por no haberse presentado de forma presencial ante el notario

El buque ‘Audaz’ de la Armada vigila el barco ‘LSTM-31 Alexander Otrakovskiy’ de Rusia en su paso por el Estrecho de Gibraltar

La brecha salarial persiste en la Comunidad de Madrid: los hombres ganan de media 8.000 euros más al año que las mujeres

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “En los últimos años ha cambiado mucho el control de la baja médica”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

España y países emergentes potencian la energía eólica y la fotovoltaica mientras que ninguno de los países ricos del G7 impulsa las renovables

Adif quiere abrir la alta velocidad entre Madrid y Andalucía este sábado: Renfe, Iryo y Ouigo ya ofrecen billetes para el 14 de febrero

Un penalti para acabar con 34 años de sequía: el día que la Real Sociedad ganó al Athletic para proclamarse campeón de la Copa del Rey

Los futbolistas del Real Madrid refuerzan su unión con una cena privada en la capital

Siguen las malas noticias para España: Samu Aghehowa sufre una lesión en el ligamento cruzado y podría decir adiós al Mundial 2026

El alto precio de ser un aficionado de LaLiga: cuánto cuesta ser de tu equipo favorito

Frank Ilett, el aficionado del Manchester United que prometió no cortarse el pelo, puede poner fin al desafío 493 días después