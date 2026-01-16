Comienza en Moscú el juicio sobre la demanda del Banco Central de Rusia contra Euroclear

Moscú, 16 ene (EFECOM).- El Tribunal de Arbitraje de Moscú comenzó este viernes el juicio sobre la demanda del Banco Central de Rusia (BCR) contra el uso, sin su consentimiento, de activos por valor de 18,172 billones de rublos (195.806 millones de euros o 229.734 millones de dólares) por parte del depositario belga Euroclear

El juicio se centra en "satisfacer" la demanda del Banco Central de Rusia y se celebrar a puerta cerrada", según ha informado a la agencia de noticias rusa TASS el servicio de prensa de la corte.

El regulador bancario ruso anunció en diciembre de 2025 que demandaría a Euroclear "con el objetivo de obtener una indemnización por los daños causados" por el manejo de sus activos sin su consentimiento, recuerda el organismo en su web, en la que no comunica el monto de la demanda.

El órgano, presidido por Elvira Nabiúlina desde 2013, sostiene que las decisiones de Euroclear "causaron daños al BCR debido a la incapacidad de gestionar el efectivo y los valores pertenecientes" allí depositados.

Las autoridades rusas denunciaron que las decisiones de la Comisión Europea sobre la propuesta de préstamo para las reparaciones a Ucrania son ilegales por el uso de activos ajenos sin consentimiento, como es el caso de los del BCR.

Por lo tanto, su aplicación "supondrá la impugnación incondicional por parte del BCR de cualquier acción directa o indirecta que conduzca al uso sin autorización de los activos del Banco de Rusia ante todas las autoridades competentes disponibles", explicaron.

Los países de la Unión Europea aprobaron en diciembre de 2025 la inmovilización indefinida de unos 210.000 millones de euros en activos de Rusia congelados por las sanciones a Moscú tras la invasión de Ucrania, lo que permitirá destinarlos a financiar la reconstrucción de ese país si los Veintisiete logran consensuar esa medida.

Anteriormente, Euroclear se había mostrado contrario a la confiscación de los activos rusos ya que ello llevaría a Rusia a confiscar activos europeos o belgas en su territorio; y Moscú advirtió repetidamente de que tomaría represalias por la expropiación de sus bienes. EFE